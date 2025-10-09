Cât a trăit un bărbat din China după un transplant cu ficat de porc, modificat genetic

O echipă de medici din China a realizat în premieră mondială un transplant de ficat de porc modificat genetic pe un pacient uman în scopuri terapeutice. Bărbatul, în vârstă de 71 de ani, a trăit 171 de zile în urma procedurii.

Pacientul, un bărbat în vârstă de 71 de ani, a trăit aproape jumătate de an după procedură, scriu CNN şi dpa, citate de Agerpres.

Ficatul bărbatului avea cicatrici ireversibile cauzate de o infecţie cu hepatita B şi cancer hepatic. Drept urmare, acesta nu era eligibil pentru un transplant de ficat de la om.

Aceasta este prima dată când un ficat de la un porc modificat genetic a fost transplantat la un om în "scopuri terapeutice". Două cazuri au fost raportate anterior la pacienţi aflaţi în moarte cerebrală, ca parte a etapelor pregătitoare.

Într-un material publicat în Journal of Hepatology, cercetătorii au precizat că au descoperit că ficatul de porc modificat genetic "pot susţine funcţii metabolice şi sintetice cheie la om".

Oamenii de ştiinţă din China au descris cum au implantat o "grefă auxiliară" dintr-un porc miniatural Diannan modificat genetic. Aceste modificări genetice au fost concepute pentru a îmbunătăţi compatibilitatea organelor. În prima lună, medicii au concluzionat că grefa "a funcţionat eficient".

Complicaţiile au început să apară după mai bine de o lună

Însă în ziua 38, grefa a fost îndepărtată în urma unor complicaţii legate de transplant, o afecţiune numită microangiopatie trombotică asociată xenotransplantului (xTMA).

Cercetătorii au raportat că tratamentul a rezolvat xTMA, dar, în ciuda acestui fapt, pacientul a murit la 171 de zile după transplant.

"Acest caz dovedeşte că un ficat de porc modificat genetic poate funcţiona la om pentru o perioadă extinsă", a declarat coordonatorul studiului, Dr. Beicheng Sun, de la spitalul afiliat al Universităţii Medicale Anhui din provincia chineză Anhui.

"Este un pas esenţial înainte, demonstrând atât potenţialul, cât şi obstacolele rămase, în special în ceea ce priveşte dereglările de coagulare şi complicaţiile imune, care trebuie depăşite" a mai spus coordonatorul studiului.

Rezultatul transplantului, un "reper pentru hepatologie"

Într-un editorial însoţitor, Dr. Heiner Wedemeyer, co-editor al Journal of Hepatology a remarcat rezultatul obţinut ca pe un "reper pentru hepatologie".

"Acesta arată că un ficat de porc modificat genetic poate fi grefat şi poate oferi funcţii hepatice cheie la un receptor uman. În acelaşi timp, evidenţiază provocările biologice şi etice care rămân înainte ca astfel de abordări să poată fi transpuse într-o utilizare clinică mai largă. Xenotransplantul poate deschide căi complet noi pentru pacienţii cu insuficienţă hepatică acută, insuficienţă hepatică acută-cronică şi carcinom hepatocelular. O nouă eră a hepatologiei transplantului a început", a susţinut el.

De ce se transplantează organe de porc

Porcii sunt cele mai promiţătoare animale donatoare datorită disponibilităţii tehnologiei de editare genetică la porci, plus dimensiunii şi asemănărilor lor cu organele umane.

Depăşirea respingerii organelor de porc de către sistemul imunitar uman a reprezentat o provocare complexă timp de mai bine de patru decenii.

Dar tehnologia de editare genetică şi noile tehnici de suprimare a sistemului imunitar uman au oferit rezultate considerate promiţătoare în mai multe experimente recente.

Prima persoană din lume care a primit un transplant de inimă de la un porc modificat genetic a fost David Bennett. Operaţia a avut loc în 2022, iar bărbatul în vârstă de 57 de ani a decedat la două luni după procedură, care a avut loc la Centrul Medical al Universităţii din Maryland din SUA.

Primul beneficiar al unui transplant de rinichi de porc modificat genetic a decedat la aproape două luni după ce a fost supus procedurii. Richard Slayman a suferit transplantul la Spitalul General din Massachusetts anul trecut, la vârsta de 62 de ani.

