Un story de câteva secunde şi o postare pe Instagram pot valora cât un salariu mediu în România. Sau chiar de câteva ori mai mult dacă numărul de urmăritori depăşeşte o 100.000! Jobul de "influencer" a urcat rapid în topul celor mai bine plătite meserii şi a devenit visul oricărui adolescent. Tot mai multe companii aleg acest tip de promovare pentru a ajunge la publicul lor ţintă.

Flavia este macro-influencer, adică are foarte mulţi urmăritori pe reţelele sociale. Mai exact, peste 800.000 pe Tiktok şi 100.000 pe Instagram.

"Au trecut 4 ani până am ajuns sa fiu mulţumită din toate punctele de vedere: audienţă, financiar. [...] Pentru mine este un job full time, este singura mea sursa de venit" a spus influenceriţa Flavia Barbu.

Tarifele unei colaborări depind de tipul de influencer, nano, micro, macro sau vedetă, dar și de complexitatea campaniei, conținutul solicitat și durata colaborării. De exemplu, un micro-influencer, care are până în 50.000 de followeri, câștigă între 150 și 400 de euro pentru o postare, în timp ce un macro-influencer poate încasa până la 4.500 de euro. Cei cu peste un milion de urmăritori pot depăși suma de 10.000 de euro.

"Meseria" de influencer, mai bună decât un job 9-5

"Este un job din care poţi să caştigi uneori mai mult decât dintr-un salariu de la un job 9-5" a mai spus Flavia Barbu.

"De obicei, brandurile tind să meargă pe partea de barter, pentru că sunt micro influencer, totuşi. Dar pot să zic că undeva 150-200 euro a fost cam maximum pe care am reusit sa-l obţin într-o campanie" a spus micro-influencerul Roxana Neagu.

George Tănase, tânăr actor şi stand-up-er, şi-a transformat pasiunea pentru comedie într-un business profitabil.

"La mine monetizarea se face cel mai uşor prin public, adică publicul live pe care îl am la spectacolele de stand up. [...] Toată lumea pleacă fericită acasă, eu cu banii în buzunar, ei cu burta plina de râs! Pot pleca de la câteva sute de euro, la mii de euro" a spus influencerul George Tănase.

Aproape 10 milioane de români se inspiră din recomandările influencerilor

În doar cinci ani, piața influencerilor din România a crescut de patru ori. Aproape 10 milioane de români își fac cumpărăturile, inspirați de ceea ce văd în social media.

"Pe primul loc este industria de fashion, urmată de zona personal care şi cosmetice. [...] Este important să creeze şi conţinut organic, şi conţinut care să păstreze audienţa aproape de ei. Nu doar să livreze" a spus managerul unei platforme de influenceri, Cosmin Preda.

Piaţa de influencer marketing în Romania a ajuns la 112 milioane de euro în 2025, iar cele mai populare canale rămân Instagram şi Tiktok.

