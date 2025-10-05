Pe fondul creșterii prețurilor, tot mai mulți români devin barista la ei acasă - adică își prepară cafea de specialitate singuri. Aparatele de espresso, râșnițele și metodele alternative de preparare devin tot mai populare, iar boabele sunt alese cu mare grijă din ţări cu tradiţie.

Ştefan e pasionat de cafea. În ultima vreme însă, preferă să o bea acasă.

"Dacă ne gândim strict economic, e mai eficient să-ţi faci o cafea acasă. Espressorul acesta îl avem de vreo 4 ani în casă. Cred că a făcut câteva sute de cafele până acum", a explicat Ştefan Alixandru, pasionat de cafea.

Numai că gustul de acasă trebuie să fie cât mai apropiat de cel din cafenea. Aşa că alege sortimente de specialitate.

"Îmi plac cafelele ceva mai acide. Columbia, Etiopia. Calitatea cafelei, modul de prăjire e diferenţa principală. Cea industrială e prăjită mult mai puternic, devenind amară cafeaua. Una de specialitate e prăjită la temperaturi mai reduse", a povestit Ştefan.

Pasiunea pentru preparare, un nou hobby

Pe lângă gust, oamenii sunt pasionaţi şi de procesul in sine al prepararii cafelei. Mulți încep cu metode simple, precum filtru, iar treptat trec la espresso, investind în echipamente tot mai sofisticate. Şi sunt mereu în căutarea de informaţii despre cum să prepare o cafea mai bună. Iar asta se vede la festivalurile de profil, care adună mii de oameni.

"Festivalul deja a devenit o forţă. Oamenii vin să guste sortimente mai speciale. /// dar şi pentru tot felul de ustensile şi metode de a face cafea acasă. Cumpără boabe, fie cu espressor, fie cu aeropress, fie cu v60", a transmis Afshin Roshanian, organizator festival de cafea.

"Tot timpul ne întreabă lumea cum să facem ca la voi în shop, cum s-o facem mai bine, s-o preparăm acasă. Şi atunci e şi un trend. Au început să treacă de la zona de ibric, către espresso sau cu lapte. Sunt oameni care chiar fac cafele foarte bune acasă", a spus Alexandru Niculae, campion mondial la prăjit cafea.

Cât costă să-ți faci o cafea perfectă acasă

Cât costă să fii barista acasă? Depinde de nivelul la care vrei să ajungi.

"Suma medie e 500 de euro, starter pack. Şi poate să ajungă până la 4.000 de euro", a precizat organizatorul unui festival de cafea.

"Doar espressorul ar fi vreo 2-3.000 de euro, plus măcinătoare. În total e vreo 6.000, dacă eşti pasionat", a adăugat un pasionat.

Trendul indică o schimbare reală în cultura cafelei în România. Bem mai puţin şi mai bun. Diferenţa dintre un espressor cu capsule şi unul cu râşniţă, e dată de gust. Dar şi de prospeţimea băuturii.

"Venind acum, am oprit la benzinărie şi am luat o gură şi apoi am aruncat-o. Era, pe româneşte, spălăcită. E una când iei de la o cafenea, o simţi", a subliniat un băutor de cafea de specialitate.

Un român consumă, în medie, aproape 3 kilograme de cafea într-un an. Conform estimarilor, 85% din cafea se consumă acasă şi doar 15% în cafenele sau restaurante.

