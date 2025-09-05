Cum să îţi ţii pisica în siguranţă în propria curte? Gardul "anti-evadare", tot mai popular

Pentru cei care au păţit aşa ceva, cu siguranţă nu este o amintire plăcută. Felinele, exploaratoare înnăscute, nu sunt uşor de ţinut în frâu, astfel că în unele cazuri ele sar gardul curţii şi nu se mai întorc. Sonia Simionov a trecut printr-o astfel de experienţă dureroasă, iar asta a determinat-o să găsească o soluţie. Un "gard la gard".

Aşa a început transformarea curţii într-un loc mai sigur pentru Ken, un pui de pisică extrem de curios şi plin de energie.

Anual, zeci de mii de feline dispar din curţi după ce sar gardul, iar multe dintre ele nu mai ajung acasă niciodată. Printre ele s-a numărat, din păcate, și pisica Soniei Simionov.

"Desigur că totul porneşte dintr-o poveste. Fiecărei întâmplări triste din viaţa mea eu am încercat să îi dau o însemnătate şi în momentul în care am pierdut-o pe Barbie nu am vrut să iau un alt animal până nu am considerat că pot să îi ofer toată protecţia care se poate oferi. Până la urmă protecţia lui este liniştea ta", spune Sonia Simionov.

Așa s-a conturat şi o soluție, un gard adaptat special pentru a împiedica ieșirile neprevăzute ale pisicilor curioase.

"I-am sunat pe cei care mi-au făcut gardul la casă şi le-am zis: "Vreau să inventaţi ceva, nu ştiu şi să fie o plasă aşa şi pisica atunci când sare de aici să dea cu capul şi să nu poată să iasă"", mai povesteşte ea.

Costurile pot varia între 400 şi 600 de lei pentru 10 metri de gard de protecţie. Asta dacă alegeţi sisteme de prindere premium şi plasă din materiale eco, prietenoase cu gheruţele.

Un astfel de sistem poate fi montat oriunde. Într-o curte, într-un balcon sau chiar pe un acoperiş. Pentru fiecare pisică aventurieră, plasa de protecţie poate face diferenţa dintre explorare în libertate şi o despărţire definitivă. Soluţii există şi pentru cei care locuiesc la bloc... plasele de siguranţă pot fi montate şi la ferestre pentru a proteja felinele de o cădere în gol de la etajul... 10, de exemplu.

