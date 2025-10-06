Emblemă a suprarealismului, "La Magie Noire", scoasă la licitaţie la Paris. Preţul estimat: 7 milioane de euro

Pictura "La Magie Noire", realizată de René Magritte și păstrată timp de 90 de ani în familia eroinei Rezistenței franceze Suzanne Spaak, va fi scoasă la vânzare la Sotheby’s Paris. Lucrarea, considerată una dintre cele mai emblematice ale suprarealismului, este estimată la peste 7 milioane de euro.

La Magie Noire, cumpărată de familia unei eroine din Rezistența franceză în urmă cu 90 de ani, este estimată să se vândă cu peste 7 milioane de euro, scrie The Guardian.

Un tablou al artistului suprarealist René Magritte, care s-a aflat într-o colecție privată mai bine de nouă decenii, va fi scos la vânzare la sfârșitul acestei luni. La Magie Noire a fost cumpărat de familia eroinei Rezistenței din al Doilea Război Mondial, Suzanne Spaak, care a fost binefăcătoarea lui Magritte într-o perioadă în care acesta se confrunta cu mari dificultăți financiare și nu reușise să vândă nicio lucrare timp de doi ani.

Spaak a fost împușcată de Gestapo la Paris pentru că a ajutat copii evrei să scape de deportare.

Sotheby’s estimează că La Magie Noire se va vinde cu o sumă între 5 și 7 milioane de euro, dar se așteaptă ca prețul final să fie considerabil mai mare.

"Este pentru prima dată când am ocazia să gestionez o lucrare importantă a lui Magritte care a rămas în aceeași familie de la momentul realizării ei. Este extraordinar, la fel ca și istoria acestei familii", a declarat pentru The Guardian Thomas Bompard, vicepreședinte al Sotheby’s Franța.

"Acest tablou este Taylor Swift al suprarealismului", a spus Bompard. "Dacă ai ruga un grup de copii să facă o prezentare despre mișcarea suprarealistă, doar acest tablou ar fi suficient pentru a o defini. Eu îl numesc superstarul suprarealismului".

O legătură între artă și curaj

René Magritte, născut în Belgia, a lucrat ca designer într-o fabrică de tapet și a realizat afișe publicitare până în 1926, când a creat prima sa lucrare suprarealistă. Un an mai târziu, a avut prima expoziție la Bruxelles, dar criticii au fost duri, iar Magritte, dezamăgit, s-a mutat la Paris, unde nu a reușit să se afirme.

S-a întors în Belgia în 1930 și a deschis o agenție de publicitate împreună cu fratele său, Paul.

"Nimeni nu cumpăra picturi ale suprarealistilor. Erau considerați revoluționari periculoși". Soțul lui Suzanne Spaak, Claude, un dramaturg belgian celebru, îl cunoștea pe Magritte și i-a fost protector, comandând portrete ale soției și copiilor săi și asigurându-i artistului un venit lunar.

În 1934, sora lui Suzanne, Alice Lorge, cunoscută sub numele de Bunny, a cumpărat La Magie Noire pentru a marca nașterea primului ei copil cu Emile Happe, un industriaș belgian.

"Familia Spaak era pentru Belgia ceea ce familia Mountbatten era pentru Regatul Unit, ca o familie regală, iar ei l-au scos pe Magritte din impas", a spus Bompard. "Tabloul a fost cumpărat pentru a marca nașterea unui copil, dar a însemnat și o renaștere pentru Magritte, care încerca să se ridice din nou".

Un portret care a definit suprarealismul

Modelul pentru această serie a fost soția artistului, Georgette Berger, reprezentată într-un stil clasic, asemănător unei statui de marmură, sprijinindu-și mâna pe un bloc de piatră. Partea superioară a corpului se contopește treptat cu cerul din fundal, în timp ce jumătatea inferioară își păstrează tonurile naturale.

Magritte a continuat să picteze zece portrete similare, majoritatea purtând nume diferite. În această lucrare, prima din serie, Berger este reprezentată cu un porumbel pe umărul drept. O treime din fundal prezintă un perete interior semi-îmbrăcat în lemn.

Suzanne și Claude Spaak locuiau la Paris când a izbucnit războiul, în 1939. După ocuparea capitalei de către naziști, ea s-a alăturat Rezistenței, devenind membră a unității de informații "Orchestra Roșie". Spaak și-a folosit averea considerabilă pentru a salva 163 de copii evrei de la deportare, ascunzându-i în locuința sa până când au putut fi duși în siguranță.

În octombrie 1943, naziștii au arestat-o pe Spaak, alături de alți 600 de membri ai "Orchestrei Roșii". Pe 12 august 1944, cu doar câteva zile înainte de eliberarea Parisului, Gestapo-ul a executat-o în celula sa de închisoare.

Magritte a murit de cancer pancreatic pe 15 august 1967 și este înmormântat la Bruxelles.

Tabloul, expus anterior la Muzeul Magritte din Bruxelles, a fost rareori văzut în afara Belgiei în ultimii 90 de ani. La Magie Noire va fi prezentat la Sotheby’s Paris între 17 și 23 octombrie, urmând să fie scos la vânzare pe 24 octombrie.

