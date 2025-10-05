Antena Meniu Search
Video Imagini inedite la Constanţa: un curajos, surprins făcând baie în Marea Neagră la doar 13 grade Celsius

Un temerar a înfruntat temperatura scăzută a apei la Constanţa. El a fost surprins înotând în Marea Neagră în dreptul plajei Modern.

de Redactia Observator

la 05.10.2025 , 15:01

Apa Mării Negre a avut astăzi, la prânz, o temperatură de doar 13 grade Celsius, arată datele Administraţiei Naţionale de Meteorologie. În ciuda scăderii temperaturilor, au existat, însă, şi români curajoşi care au intrat în apa mării. 

ANM notează că temperatura aerului a fost de circa 16 grade Celsius la orele prânzului, iar maxima zilei este preconizată la 21 grade Celsius.

Vreme rece, viscol şi ploi până joi dimineaţă în restul ţării

Articolul continuă după reclamă

ANM a mai emis duminică o informare pentru intervalul 5 octombrie, ora 21 – 9 octombrie, ora 10 când sunt prognozate ploi importante cantitativ, ninsori temporar viscolite la altitudini de peste 1700 m, intensificări ale vântului şi vreme rece.

"Din noaptea de duminică spre luni (5/6 octombrie) aria ploilor se va extinde treptat dinspre sud-vest, în întreaga ţară. Cantităţile de apă vor fi însemnate şi se vor acumula 25...50 l/mp, iar în Muntenia, Dobrogea şi Moldova, 70...100 l/mp, în special de luni seară (6 octombrie) şi până miercuri dimineaţa (8 octombrie)", transmit meteorologii.

