Meta adaugă un asistent A.I. în Facebook Dating. Funcția "Meet Cute" promite potriviri mai inspirate

Meta lansează un chatbot care interacționează cu utilizatorii în limbaj natural și îi ajută să găsească mai ușor persoane compatibile. Compania susține că A.I.-ul poate face experiența mai atractivă pentru tineri, relatează News.ro.

21 octombrie 2020: Logo-ul aplicației Facebook Dating, afișat pe ecranul unui smartphone lângă logo-ul Facebook - Profimedia

Meta a anunţat că serviciul Facebook Dating va beneficia de un asistent A.I., care va ajuta oamenii să-şi găsească mai uşor pereche.

Inteligenţa artificială din Facebook Dating va lua forma unui chatbot cu care utilizatorii vor putea discuta folosind limbajul natural.

Conform companiei, utilizatorii serviciului pot cere chatbot-ului să le găsească o persoană potrivită conform anumitor caracteristici şi dintr-o anume zonă.

Articolul continuă după reclamă

O altă facilitate, numită sugestiv Meet Cute, va oferi o "sugestie surpriză" pe baza algoritmului. Compania spune că aceasta poate combate aşa-numitul efect "swipe fatigue".

Dincolo de aceste noutăţi, Meta spune că, în ultimul an, potrivirile dintre tinerii cu vârste cuprinse între 18 şi 29 de ani au crescut cu 10%.

Meta nu este prima companie care adaugă A.I. într-un serviciu de dating. Majoritatea aplicaţiilor de acest gen, de la Tinder la cele mai noi lansate, oferă diverse funcţii care se bazează, mai mult sau mai puţin, pe inteligenţa artificială.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Faceţi mai puţine cumpărături online din cauza inflaţiei? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰