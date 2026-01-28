Accident mortal în această dimineaţă în judeţul Buzău. Un om şi-a pierdut viaţa şi alte şase persoane au fost rănite după ce o autoutilitară s-a ciocnit cu un autoturism.

Impactul a fost atât de puternic încât şoferul uneia dintre maşini, un bărbat de 46 de ani a murit pe loc.

În urma accidentului şoferul şi cei patru pasageri, unul de 19 ani, aflaţi în cea de-a doua maşină, dar şi o tânără de 29 de ani, pasagera din dreapta şoferului decedat au suferit răni multiple şi au ajuns la spital pentru îngrijiri medicale.

Poliţiştii au deschis o anchetă pentru a stabili cum s-a produs accidentul.

