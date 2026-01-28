Antena Meniu Search
Video Un bărbat a murit, iar alte șase persoane au fost rănite într-un accident rutier grav în judeţul Buzău

Accident mortal în această dimineaţă în judeţul Buzău. Un om şi-a pierdut viaţa şi alte şase persoane au fost rănite după ce o autoutilitară s-a ciocnit cu un autoturism.

de Redactia Observator

la 28.01.2026 , 13:42

Impactul a fost atât de puternic încât şoferul uneia dintre maşini, un bărbat de 46 de ani a murit pe loc.

În urma accidentului şoferul şi cei patru pasageri, unul de 19 ani, aflaţi în cea de-a doua maşină, dar şi o tânără de 29 de ani, pasagera din dreapta şoferului decedat au suferit răni multiple şi au ajuns la spital pentru îngrijiri medicale.

Poliţiştii au deschis o anchetă pentru a stabili cum s-a produs accidentul.

Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
Primele declarații ale Emei Oprișan de la Insula Iubirii după despărțirea de Răzvan Kovacs. Detalii neștiute despre relația lor
Cum a reacționat tatăl lui Matei Popa, după ce Gigi Becali a anunțat că va fi noul portar de la FCSB. Exclusiv
Angajatul care a primit, din greșeală, 330 de salarii, după care și-a dat demisia, poate păstra banii, a decis instanța
El este băiatul de 13 ani, care a căzut de la etajul 8 al unui bloc din Oradea! Prietenii lui au transmis mesaje dureroase
