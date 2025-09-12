O fermă legală de cannabis din Rotterdam riscă să fie închisă dacă nu reduce mirosul prea puternic

O fermă legală de cannabis de lângă Rotterdam riscă să fie închisă dacă nu reduce mirosul puternic care îi deranjează pe localnici. Peste 2.000 de plângeri au fost depuse de aproape 300 de rezidenți din zonă, potrivit Agenției Regionale de Protecție a Mediului, relatează CNN.

Termen-limită de o săptămână

Judecătoria din Rotterdam a decis că reglementările impuse de municipalitate rămân în vigoare și a dat companiei CanAdelaar un termen de o săptămână pentru a lua măsuri concrete. În caz contrar, ferma ar putea primi amenzi de până la 3,5 milioane de euro sau chiar fi închisă.

Ferma a fost inaugurată în 2023, ca parte a unui program guvernamental care permite unor companii selectate să cultive cannabis în condiții strict controlate. Reclamațiile privind mirosul puternic au început imediat după deschidere și au continuat în lunile următoare, ajungând la mii până în august 2025.

Compania promite măsuri prompte

Inspecțiile efectuate de DCMR au constatat în mai multe rânduri prezența unui miros persistent, concluzionând că ferma nu respectă întotdeauna normele de mediu. Autoritățile locale au impus reguli suplimentare pentru reducerea disconfortului.

Directorul CanAdelaar s-a declarat încrezător că vor reuși să îndeplinească cerințele legale și să evite închiderea. Totuși, judecătorul a avertizat că măsurile propuse de companie ar putea să nu fie suficiente pentru a rezolva rapid problema.

