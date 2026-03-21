Avem parte de o primăvară tot mai caldă. Săptămâna viitoare, temperaturile ar putea creşte până la 20 de grade. Perfect pentru o plimbare în Timişoara. Sfârșitul lunii martie transformă orașul de pe Bega într-o mare de roz. Cireșii au înflorit și oferă un spectacol superb atât pentru localnici, cât și pentru turiști.

Nu e Washington și nici Tokyo, este doar Timișoara și spectacolul ei roz. Un roz pentru care ies din case sute de oameni în fiecare zi și care adună și turiști.

Tunelul acesta roz, de pe malul Begăi, se întinde pe aproape un kilometru și a devenit în aceste zile unul dintre cele mai fotografiate locuri din România. E atât de căutat traseul încât autoritățile au creat un calendar al înfloririlor, astfel încât turiștii să știe exact când să ajungă pentru a prinde fiecare etapă a primăverii, de la pomii înfloriți până la lalele, magnolii sau chiar azalee.

Scopul este, spun cei de la organizația de management a destinației, să transforme orașul într-un loc perfect de vizitat primăvara de către turiștii din Serbia, din Ungaria sau din Germania.

Iar veștile sunt bune și din partea meteorologilor. Prognoza pentru următoarele săptămâni arată temperaturi apropiate sau chiar ușor peste normalul perioadei. Vorbim de maxime care vor trece de 20 de grade Celsius, deci se anunță o vreme perfectă pentru plimbare.

Iulia Pop Like Îmi place să știu. Pun întrebări, și cer, imperios, răspunsuri! Îmi place să ascult. Sincer, uneori de atât e nevoie! Îmi place să scriu. Sunt perfecționistă și “lupt” pentru fiecare cuvânt din știre! Îmi place să zâmbesc. ➜

Întrebarea zilei Mâncaţi pâine la fiecare masă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰