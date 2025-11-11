Oraşul ideal să te retragi la pensionare. Casele au preţuri accesibile şi nu există taxe locale

Locuinţe la preţuri accesibile, fără impozit local şi multe activităţi pentru petrecerea timpului liber, pare a fi locul ideal pentru a te retrage la pensionare. Iar acest oraş chiar există. Se numeşte Midland şi se află în statul american Michigan.

Pensionarii din Midland spun că aici au găsit paradisul: o comunitate puternică și o mulțime de activități, petreceri și avantaje. În plus, nu există niciun impozit local. Orașul a fost desemnat cel mai bun loc pentru pensionare din SUA, conform clasamentului US News & World Report, scrie Daily Mail.

În Midland, 23% dintre locuitori au peste 45 de ani, iar 20% peste 65. Orașul, situat la aproximativ 220 km nord de Detroit, a ajuns pe primul loc dintr-o listă extinsă care a inclus peste 850 de orașe.

Pensionarii locali spun că accesibilitatea și comunitatea activă de seniori fac din Midland un loc deosebit de atrăgător. „Vă rog, acești ani de pensie sunt cei mai buni ani din viața mea”, a declarat Michelle Hooper, 69 de ani.

De ce este Midland, oraşul ideal pentru a te retrage

„Sunt pensionară de la pandemie. Locuiesc în Midland din 1980, ne-am crescut copiii aici. Midland este cel mai bun loc datorită tuturor activităților pentru seniori din oraș. Avem un centru comunitar nou-nouț unde merg în fiecare zi să fac mișcare”, mai spune pensionara.

Hooper mai spune că viața ei zilnică în Midland începe înainte de răsărit și este plină de activități: exerciții, voluntariat, întâlniri cu clubul de activităţi, mese și cafele cu prietenii ei numeroși.

„Fac mișcare zilnic, merg la centrul comunitar în fiecare zi. Particip la tot felul de activități pentru seniori. Folosesc aparatele de forță și îmi notez kilometrii parcurși. Merg 25 de mile, aproximativ 40 km pe săptămână prin grădinile din Midland”.

Joacă Mahjong săptămânal cu prietenii și face voluntariat cu preșcolari la centrul de artă din Midland și la bibliotecă. „Cu preșcolarii am pictat dovleci de Halloween, urmează să facem curcani de Ziua Recunoștinței și căsuțe de turtă dulce pentru Crăciun.”

Midland este un loc excelent pentru pensionarii activi care iubesc natura. Există Grădinile Dow și Centrul de Natură Chippewa din apropiere, care are 19 mile, cam 30 km, de trasee și expoziții dedicate faunei și ecosistemelor locale.

The Little Forks Conservancy oferă cursuri despre viața sălbatică și natură. Spațiile verzi din Midland le permit seniorilor să fie activi, inclusiv pe traseul asfaltat Pere Marquette Rail Trail de 30 de mile. „Vezi mai ales seniori care merg pe jos sau cu bicicleta pe acest traseu”, a spus Steven Arnosky, fost consilier local din Midland.

Calitatea vieţii, extrem de ridicată

Orașul are și o calitate a vieții extrem de ridicată și a fost ales pe primul loc și pentru accesul la servicii medicale de calitate, regimul fiscal favorabil pensionarilor, rata migrației seniorilor și oportunitățile de voluntariat și angajare locală.

Prețul mediu al unei locuințe este de 206.142 de dolari, mult sub media națională de 370.489 de dolari. Venitul mediu al gospodăriilor este de 76.166 de dolari, iar orașul oferă nenumărate reduceri pentru seniori la mese și evenimente.

Midland nu percepe taxe locale pe vânzări sau venituri, un mare avantaj pentru pensionari.

Statul Michigan nu taxează veniturile din asigurarea socială și elimină treptat impozitele pe alte forme de venituri de pensie.

„Am fost cucerit de calitatea vieții din Midland”, a spus Arnosky.

Midland oferă și numeroase comunități moderne de locuire independentă pentru seniori, cu facilități precum piscine și săli de sport.

Robert Iwamasa, 88 de ani, veteran al Războiului din Vietnam, pensionar de la Dow Chemical în Midland, a rămas în oraș chiar și după ce și-a pierdut soția și cei doi fii s-au mutat.

Acum este pictor în acrilic cu normă întreagă, iar lucrările lui sunt expuse adesea în galerii și târguri de artă locale. De asemenea, colaborează cu organizația Community 360, care oferă cursuri, teatru și ateliere pentru comunitate.

Iwamasa conduce singur și își umple zilele cu artă și mese cu prietenii.

„Nu-mi place să mănânc singur, așa că întotdeauna am un prieten cu care iau masa. Fac rață la cuptor și alte mâncăruri. Nu poți găti așa ceva pentru o singură persoană, așa că mereu îmi fac planuri de cină cu prieteni și le aduc și lor mâncare”, a spus el.

„Midland este un loc frumos. Am o casă foarte frumoasă, care probabil ar valora milioane în California, dar aici costă doar câteva sute de mii de dolari, însă e perfectă pentru mine și câinele meu.”, mai spune pensionarul.

