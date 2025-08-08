Perseide 2025. Ploaia de stele atinge punctul maxim pe 11-12 august

În această perioadă a anului, românii, în special cei interesaţi cu adevărat, se pot bucura de un nou fenomen al naturii extrem de spectaculos, Perseidele.

În principiu, Perseidele pot fi admirate în fiecare din următoarele câteva nopţi. Totuşi, specialiştii susţin că punctul maxim al fenomenului astronomic ar urma să fie atins în noaptea de 11 spre 12 august 2025.

Din diferite motive, data fenomenului poate să difere cu câteva zile, de la un an la altul, dar în mare măsură Perseidele sunt asimilate lunii august, ceea ce nu este rău mai ales în condiţiile în care vorbim despre o lună de vacanţă, astfel că fenomenul poate fi admirat de un număr mai mare de oameni.

Ploaia de stele Perseide atinge punctul maxim pe 11-12 august 2025

În principiu, ploaia de stele Perseide durează în jur de o lună, însă există doar anumite momente în care ea este vizibilă inclusiv cu ochiul liber. În general, momentele respective apar în prima jumătate a lunii august.

Pentru acest an există informaţii care arată că ploaia de stele Perseide atinge punctul maxim în noaptea de 11 spre 12 august, când sperăm să avem parte de un cer senin.

Ce sunt Perseidele

Conform Dicţionarului Explicativ al Limbii Române (DEX), Perseidele sunt ploi periodice de stele din direcţia constelaţiei Perseu şi care apar, în general, la mijlocul lunii august. Dacă mergem în profunzime, trebuie să precizăm că Perseidele au fost intitulate astfel după constelaţia din care par că vin.

Interesant este că Perseidele mai sunt cunoscute şi sub denumirea "Lacrimile lui Laurenţiu", intitulate astfel în onoarea sfântului martir omorât în august 258.

Cum poţi admira o ploaie de meteori

În condiţii meteo optime, Perseidele pot fi văzute inclusiv cu ochiul liber, mai ales în cazul în care ne retragem într-o zonă întunecată din afara oraşelor, cum ar fi o pădure, o zonă rurală sau undeva sus la munte.

Totuşi, fenomenul poate fi admirat mai ales din incinta unei instituţii care să beneficieze de un telescop ultraperformant, cum ar fi Observatorul Astronomic din Bucureşti.

