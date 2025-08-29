Pompierii din Vaslui, puşi în dificultate de un pui de pisică "neînfricat". Două ore s-au chinuit să-l prindă

Un pui de pisică a dat de muncă pompierilor din Vaslui! Aceştia au fost chemaţi să salveze felina, care se urcase pe acoperişul unui bloc din oraş.

Locatarii au fost cei care au sunat la 112, atunci când au auzit mieunatul constant.

Mai multe echipaje au ajuns acolo cu o scară, dar patrupedul năbădăios nu s-a lăsat prins cu una, cu două. Salvatorii s-au chinuit mai bine de două ore să-l captureze. Pisica, însă, a fugit dintr-o parte în alta şi s-a ascuns într-un pod al blocului.

Pompierii s-au dat bătuţi şi le-au recomandat locatarilor să instaleze o capcană specială pentru pisici. Între timp, pisicuţa a renunţat şi a coborât singură, iar o familie a decis să o adopte.

