Pompierii din Vaslui, puşi în dificultate de un pui de pisică "neînfricat". Două ore s-au chinuit să-l prindă

Un pui de pisică a dat de muncă pompierilor din Vaslui! Aceştia au fost chemaţi să salveze felina, care se urcase pe acoperişul unui bloc din oraş.

de Redactia Observator

la 29.08.2025 , 08:41

Locatarii au fost cei care au sunat la 112, atunci când au auzit mieunatul constant. 

Mai multe echipaje au ajuns acolo cu o scară, dar patrupedul năbădăios nu s-a lăsat prins cu una, cu două. Salvatorii s-au chinuit mai bine de două ore să-l captureze. Pisica, însă, a fugit dintr-o parte în alta şi s-a ascuns într-un pod al blocului. 

Pompierii s-au dat bătuţi şi le-au recomandat locatarilor să instaleze o capcană specială pentru pisici. Între timp, pisicuţa a renunţat şi a coborât singură, iar o familie a decis să o adopte.

