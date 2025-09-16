Gastronomia ar putea da o mână de ajutor turismului autohton! Este ideea pe care o promovează tot mai mulţi specialişti, convinşi că nu ne promovăm suficient patrimoniul culinar. Străinii se îndrăgostesc pe loc de mâncarea românească, dar nimeni nu le arată preparatele tradiţionale înainte să ajungă la noi în ţară.

Străinii care ajung în România nu sunt uimiţi doar de peisaje şi istorie, ci şi de mâncarea care are gust autentic.

"Fiecare ţară are bucătăria ei, România o are dar este cea mai puţin cunoscută în lume decât a altor ţări", a declarat un turist străin, fascinat de bucătăria românească.

"Mici! Papanaşi, foarte buni! Cred că aveţi mâncare bună!", a adăugat în aceeaşi notă altă persoană.

Articolul continuă după reclamă

Micii, preparatul-vedetă pentru străini

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

"Încercăm să le oferim cât mai multe preparate tradiţionale iar clienţii. Sunt foarte plăcut impresionaţi", a precizat Florin Petu, managerul unui restaurant românesc.

Străinii află de cele mai multe ori lucruri despre România de pe internet, nu pentru că statul se promovează. Anul trecut, România a avut stand la cel mai mare târg de turism din lume, de la Berlin, după 5 ani de absenţă, şi a participat la alte 16 târguri internaţionale. Anul acesta, bugetul nu ne-a mai permis acest lucru.

Specialiștii cer soluții creative și eficiente

"Suntem într-un context economic destul de complicat şi fiecare participare care înseamnă foarte mulţi bani trebuie analizată foarte bine. Vom participa la Londra cu siguranţă, la Târgul de Turism din Barcelona şi analizăm participarea la târgurile de turism din Rimini şi din Varşovia", a explicat Gabriel Şteţco, secretar de stat.

"Nu cred că este vorba de bani. Nişte studenţi la arhitectură, nişte designeri tineri ar putea să gândească un stand foarte frumos, care să coste puţin, ar putea să gândească mici evenimente care să se întâmple la stand şi care să atragă turişti din întreaga lume", a subliniat şi Răzvan Pascu, consilier în turism.

"Acolo unde merg 160-180 de ţări din toată lumea, România trebuie să fie prezentă, pentru că sunt acolo şi ţări care se află în război, ca Ucraina, sau ţări care sunt extrem de sărace", a punctat Adrian Voican, vicepreşedinte ANAT.

Succes la Paris: micii și sarmalele, servite lângă Turnul Eiffel

Peste 40.000 de oameni din toată lumea au gustat în weekend micii şi sarmalele româneşti chiar sub Turnul Eiffel, la Târgul Internaţional Gastronomic de la Paris. Un semn că România merită să fie o destinaţie gastronomică, spun specialiştii.

"Lipseşte coordonarea dintre autorități, mediu privat şi asociaţii profesionale. Nu avem mapate corect toate zonele de patrimoniu gastronomic, asta mi se pare că ar fi trebuit să fie prima iniţiativă cu care să pornească autorităţile", a transmis Cezar Munteanu, bucătar.

În 2019, Sibiul a fost capitală europeană gastronomică şi a atras peste 50.000 de turişti. În 2027, când Harghita va deţine această onoare, sunt aşteptaţi şi mai mulţi străini.

Ingrid Tîrziu Like Cred că sunt în locul în care mi-am dorit să fiu dintotdeauna: în faţa voastră, vorbind despre oameni şi întâmplările lor. ➜

Întrebarea zilei Folosiţi Inteligenţa Artificială în sarcinile de la job? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰