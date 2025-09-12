Michael Kors a făcut senzaţie seara trecută la Săptămâna Modei din New York. Noua colecție a fost numită de designer "eleganță pământească" şi a devenit realitate în urma călătoriilor sale recente în destinații tropicale. Kors s-a asigurat că şi atmosfera este pe măsură şi a transformat încăperea într-un spaţiu primitor insipirat de casa sa de pe plajă.

Tonurile pământii și un spirit al dorinței de a călători au definit prezentarea colecției Michael Kors Primăvară/Vară 2026, desfășurată joi dimineață, marcând prima zi oficială a Săptămânii Modei de la New York.

În interiorul unui fost terminal de transport maritim, vechi de un secol, din cartierul Chelsea din Manhattan, invitați precum Anna Wintour și Chloe Malle de la Vogue, muziciana Suki Waterhouse, stilistul Law Roach și actorii Leslie Bibb și Gwyneth Paltrow au urmărit modelele care au prezentat noua colecție a designerului în vârstă de 66 de ani, inspirată din călătoriile sale.

Colecția propune piese cu croieli lejere și materiale fluide: bluze de mătase supradimensionate purtate cu pantaloni cargo, seturi din in alb și culottes din lână. Paleta de culori a inclus tonuri naturale precum negru, alb, maro, îmbogățite de nuanțe de galben auriu și roz pastel, inspirate de răsărituri și apusuri.

Blazerele ample, unele fără rever sau cu bikini top dedesubt, au adus un plus de rafinament, în timp ce încălțămintea, sandale plate și tocuri groase cu vârf deschis a completat aerul relaxat.

Pentru seară, Kors a propus rochii vaporoase și pantaloni acoperiți cu paiete, peste care au fost drapate materiale transparente.

