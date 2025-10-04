Paradă inedită în Mureş unde s-au dat în spectacol cei mai frumoşi şi cei mai puternici tauri din ţară. Exemplarele valorează câteva mii de euro, au pedigree şi au cotaţii în topul mondial.

21 de tauri au defilat la evenimentul numit Mister Parada Taurilor de la Sângeorgiu de Mureș. Zeci de fermieri au mers să analizeze cu atenție exemplarele, extrem de importante pentru producția de carne și lapte.

"Cunoaștem deja tatăl și așa ne putem mări producția de lapte, constituția viitoarelor vițele. Pe noi ne interesează constituția, să fie rezistente în picioare și să aibă o durată de viață cât mai lungă", a explicat un fermier.

Toate exemplarele sunt de mare valoare genetică si se poziționează pe primele locuri la nivel mondial.

Taurii de elită, testați genomic și folosiți în ferme de top

"Tauri care sunt testați genomic, tauri testați după descendență, sunt tauri care au fost deja utilizați în ferme cu produși cu rezultate foarte bune", a declarat Valer Sician, directorul Semtest BVN Mureş.

"În toate speciile, genetica este foarte importantă pentru că dacă avem o rasă bună are și productivitate bună și toate performanțele", a precizat Adrian Pintea, secretar de stat.

Prețul unui taur premiat poate ajunge la 4-5.000 de euro. Animalele au nevoie de o întreținere specială.

"Să punem accent pe condițiile de adăpost, adică pe ceea ce înseamnă casa animalului, apoi resursa genetică, aici înseamnă bineînțeles rasa animalului, și ca factor care încunună acești 3 piloni este alimentația, hrana, calitatea hranei și autosuficiența ei", a transmis Radu Antohe, profesor de la Academia de Studii Economice.

Iar prețul este pe măsură. Pentru inseminare, fermele mari pot plăti chiar și 150.000 de euro.

