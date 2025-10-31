O toaletă din aur masiv, semnată de artistul italian Maurizio Cattelan, va fi scoasă la licitație de casa Sotheby’s. Sculptura, intitulată „America”, este o lucrare complet funcțională, realizată din peste 100 de kilograme de aur și evaluată la aproximativ 10 milioane de dolari.

Toaletă din peste 100 de kilograme de aur masiv, scoasă la licitaţie pentru 10 milioane de dolari - captură Youtube / Sotheby's

Casa de licitații o numește "un comentariu incisiv asupra coliziunii dintre producția artistică și valoarea mărfurilor". Este, de asemenea, o toaletă complet funcțională, identică cu una care a câștigat faimă mondială atunci când a fost furată într-un jaf îndrăzneț de la Palatul Blenheim din Anglia în 2019, potrivit Mediafax, care citează AP.

Prețul de pornire la licitația din 18 noiembrie de la New York va fi prețul a puțin peste 101,2 kilograme de aur folosit pentru fabricarea sa, în prezent aproximativ 10 milioane de dolari.

David Galperin, șeful departamentului de artă contemporană de la Sotheby’s din New York, a declarat că Cattelan este "provocatorul desăvârșit al lumii artei".

Este, de asemenea, unul dintre cei mai de succes artiști, a cărui lucrare "Comedian", o banană lipită cu bandă adezivă pe un perete, s-a vândut anul trecut la o licitație din New York pentru 6,2 milioane de dolari. "El" – sculptura tulburătoare a lui Cattelan reprezentând un Adolf Hitler îngenuncheat – s-a vândut cu 17,2 milioane de dolari la o licitație Christie’s în 2016.

