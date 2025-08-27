Un tablou valoros, furat acum 80 de ani, descoperit în pozele unui anunț imobiliar din Argentina

O pictură italiană de valoare, furată de naziști de la comerciantul evreu Jacques Goudstikker din Amsterdam, a fost găsită pe site-ul unei agenții imobiliare care vindea o casă în Argentina.

"Portretul unei doamne" de Giuseppe Ghislandi - Robles Casas & Campos

"Portretul unei doamne" de Giuseppe Ghislandi apare într-o fotografie atârnat deasupra unei canapele într-o proprietate din apropierea Buenos Airesului. Casa a aparținut unui înalt oficial nazist care s-a mutat în America de Sud după război, conform BBC.

Tabloul face parte din peste 1.100 de opere jefuite de la Goudstikker, care a murit într-un accident pe mare în timp ce fugea din Olanda.

Operele au fost cumpărate forțat de naziști de rang înalt, inclusiv Hermann Göring, relatează Mediafax.

Ancheta ziarului olandez AD a descoperit că tabloul se afla în posesia lui Friedrich Kadgien, un ofițer SS și consilier financiar al lui Göring, care a fugit în Argentina după război. Casa a fost scoasă la vânzare de fiica acestuia.

Experții olandezi care au analizat imaginile consideră că nu există motive să creadă că ar fi o copie.

Avocații moștenitorilor lui Goudstikker au anunțat că vor depune eforturi pentru recuperarea tabloului.

