Este Ziua Internațională a Pisicii. Sigur, ele sunt sărbătorite în fiecare zi, dar astăzi este şi oficial. Românii au cele mai multe pisici ca animale de companie dintre toţi europenii. Peste 4 milioane de feline trăiesc în casele şi în curţile noastre. Şi, bineînţeles, în inimile noastre.

Răsfăţate, venerate, mofturoase şi capricioase. Aşa sunt stăpânele casei. Şi azi au lumea la picioare.

Suflăm în lumânări și de Ziua Internațională a pisicii. Vedem scena asta în jumătate din locuințele din România, așa arată statisticile. Atât de mult iubesc oamenii pisicile. Iar iubitorii de feline, mai ales cei care au două. Uităm de faptul că ne lasă par pe haine sau că mai sparg o cană. Ne bucurăm de faptul că le avem, de torsul lor și de faptul că ne fac fericiți.

Kiki are cinci ani, blană pufoasă și o atitudine demnă de podium. Pisica British Shorthair este vedeta florăriei şi în fiecare zi întâmpină clienţii care trec pragul magazinului.

Dacă o pisică te alege îți schimbă total viața. Eu când am luat-o pe Kiki erau mai mulți puiuţi și ea a fost prima care a venit la mine. Ei îi place foarte mult să stea printre flori. Se joacă cu florile când vin de la depozit, își bagă nasul în ele, povesteşte Ana Ştefan. proprietar florărie.

"Vedeta-zilei" în Maramureş

În Maramureş o pisicuţă a devenit vedeta zilei. Felina nu s-a mai desprins de oamenii legii. În timp ce polițiștii completau documentele, s-a instalat la volanul autospecialei. "Sancțiunea" care i-a fost aplicată a fost una aparte: multe mângâieri.

De ziua lor, pe 8 august felinele au şi un eveniment dedicat lor Festivalul de Film cu Pisici. Timp de 73 de minute, mustățile, grația și eleganța fac spectacol pe ecran.

"Vizionez între 12 și 13.000 de videoclipuri cu pisici în fiecare an. Da, este un proces fără sfârșit. Dar asta este și unul dintre motivele pentru care are atât de mult succes, pentru că funcționează ca un film independent foarte amuzant, care are o continuare în fiecare an", a declarat şi Will Braden, director şi producător străin.

Festivalul are în spate o cauză caritabilă. În ultimii ani, producătorul a reuşit să strângă peste un milion de dolari ce au fost donaţi către organizaţii caritabile şi adăposturi.

Cum să îngrijim corect felinele

Psihologii spun că prezența unei pisici în viața omului are efecte benefice asupra sănătății mintale.

"Oamenii care au o pisică drept animal de companie sunt mai echilibrați emoțional, au o rutina zilnică și sunt ajutaţi de aceste animale să treacă prin perioade dificile, mai ales cele care în care sunt singuri", a explicat Elena St. Ambuli, psiholog.

Medicii ne atrag atenția asupra hranei pe care o oferim felinelor.

"Este extrem de important să înțelegem că pisica face câteodată o fixaţie pe mâncarea uscată. Este rău pentru ele fiindcă nu au un suficient aport hidric. Pe termen lung le distruge rinichiul", avertizează Adrian Bîlbă, medic veterinar.

România este țara cu cei mai mulți iubitori de pisici din Europa. O familie din două are cel puțin o pisică.

