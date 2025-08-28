Primul pachet fiscal a lovit direct în buzunarul românilor. Şi al doilea set de măsuri tot pe noi ne vizează, cu impozite pe case și mașini care cresc şi cu 70%. Guvernanţii promit că vor tăia masiv şi din privilegiile de la stat. Un sfert din angajaţii din primării şi 20% din cei din prefecturi ar urma să fie eliberaţi din funcţii.

Guvernul a pus în transparență pachetul 2 care conține măsuri pentru românii de rând, administrația locală, firme, companii de stat, magistrați și domeniul sanitar. De la începutul anului viitor, impozitul pe proprietăți va crește cu cel puțin 70%. Iar taxa locală pe mașini va fi calculată în funcție de norma de poluare. Impozitul va fi majorat în medie cu 30%.

"În ultimii 3 ani am avut deja 6 pachete de majorări de taxe şi la fiecare pachet se venea cu promisiunea: staţi aşteptaţi-ne că o să vedem cum o să reducem cheltuielile astea, nu s-a întâmplat nimic", a declarat Adrian Codîrlaşu, preşedinte CFA.

Privilegiile rămân tot netăiate

84% dintre români resimt efectele schimbărilor economice asupra stilului de viață.

"Este o situaţie în care practic aproape toţi românii într-o manieră directă sau indirectă văd ce înseamnă costul angajării unor cheltuieli peste posibilitatea ţării", a declarat Ilie Bolojan, premierul României.

Şi veniturile angajaţilor de la stat vor scădea. Guvernul taie 30% din salariile celor mai bine plătiți bugetari, cei de la ASF, ANRE și ANCOM, iar instituțiile trebuie să-și reducă personalul cu până la 30% până la final de an. Tăieri vor fi și în administrația locală. 25% dintre posturile din primării și 20% dintre locurile de muncă din prefecturi vor fi ddesființate.

"Trebuie să ai în vedere ca aceşti oameni pot fi asimilaţi în privat, ce meserii se cer în privat astfel încât să poţi să faci această reconversie profesională. Să oferi celor care sunt daţi afară posibilitatea de a-şi găsi un loc de muncă", a declarat Horaţiu Raicu, secretar general BNS.

Numărul şefilor din companiile de stat va fi redus. Măsura nu se va aplica însă în consiliile de administraţie unde au fost făcute deja selecţii.

"Eliminarea privilegiilor.. mai încetişor pare-se, au contracte betonate, ar genera nişte penalităţi pentru statul român", a declarat Gabriel Biriş, expert fiscal.

Reducerile nu vizează ministerele şi nici instituţiile din subordine care ar fi trebuit să fie comasate. Iar interzicerea cumulării pensiei cu salariul la stat a fost scoasă din pachetul 2. 10.000 de români ar fi fost vizaţi de noua măsură.

"Avem situaţii în care s-au pensionat, au luat bonusuri şi după au venit pe aceeaşi poziţie şi cumulează pensia cu salariul si cumulează şi bonusul", mai spune Gabriel Biriş, expert fiscal.

"A fost amânată pana pe la jumatatea lunii septembrie. Sunt câteva domenii în care avem nevoie de o săptămână-două să identificăm problemele", a declarat Ilie Bolojan, premierul României.

Pe ultima sută de metri, coaliţia a decis ca impozitul pe câştigul din criptomonede să crească la 16%. Pachetul 2 va fi adoptat mâine în şedinţa de Guvern.

