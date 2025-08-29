Patronatele şi sindicatele au discutat, dimineaţă, la guvern, măsurile din Pachetul 2, în prezenţa premierului şi a miniştrilor. Sindicaliştii au plecat nemulţumiţi şi au anunţat proteste. După greva din Justiție, angajații din primăriile mici au oprit şi ei lucrul astăzi. 1 din 4 salariați din administrația locală va fi concediat, iar 4.000 de posturi din Politia Locală vor fi desființate.

"Astăzi am asistat la închiderea și, practic, cea mai mare politizare a Administrației publice din România. Se fac liste din pix. Guvernul este surd, adică nu există nicăieri precizarea că vor fi dați 40.000 de oameni afară, nu vor fi angajați alții. Vedem că cumulul pensiei cu salariu a fost amânat", a declarat Bogdan Şchiop, presedinte FNSA. La Primăria comunei Șofronea, de lângă Arad, 22 de angajaţi lucrează pentru o comunitate de peste 3.000 de oameni. Funcţionarii au pus zeci de afișe care anunţau că întrerup lucrul, în semn de protest faţă de măsurile anunţate de guvern.

Guvernul Bolojan a publicat, azi-noapte, forma revizuită a Pachetului 2 de măsuri fiscale

"Eu nu înţeleg această ură împotriva administraţiei locale. Dar noi suntem cei din linia întâi, suntem moaşă comunală, nu-i merge unuia becul, la noi vine, i s-a stricat maşina de spălat, pe noi ne întreabă. Pe lângă asta, actele pe care le eliberăm", a declarat Mihaela Costea, secretar general Primăria Şofronea. Profesorii au sperat până în ultimul moment că Executivul va renunţa la mărirea numărului de elevi din clase, la comasarea unor şcoli şi majorarea normei didactice. Aprobarea pachetului 2 i-a convins să treacă la proteste, iar ministrul Educaţiei, Daniel David, i-a transmis premierului că nu mai este loc de alte măsuri de austeritate.

Articolul continuă după reclamă

"Sistemul educaţional va fi bulversat. Deschiderea anului şcolar se va face premieră în România, în ultimii 35 de ani in faţa Palatului Victoria, în faţa Palatului Cotroceni", a declarat Simion Hancescu, președinte FSLI. "Am cerut în primul rând guvernului mai multa comunicare am solicitat guvernului lunar sa prezinte avantajele aduse de aceste pachete de masuri", a declarat Vasile Zelca, Cartel Alfa. Premierul le-a transmis sindicaliştilor că nu este uşor să ia asemenea măsuri, dar că ele sunt necesare pentru a asigura dezvoltarea economică a ţării. Guvernul Bolojan a publicat, azi-noapte, forma revizuită a Pachetului 2 de măsuri fiscale. Aceste prevede, printre altele, şi majorarea impozitelor pentru locuinţe şi terenuri.

"Efectul va fi între 70–170% creștere față de sumele anterioare. Adică, pentru autoritățile locale unde valorile au rămas cele vechi din Codul Fiscal, creșterea este una semnificativă. Pentru cele care au aplicat indexarea de-a lungul anilor, creșterea e mai redusă, se duce către 70%", a declarat Dan Manolescu, președinte Camera Consultanților Fiscali. Se majorează și taxele pentru cei care închiriază locuințe pe termen scurt, iar firmele vor fi obligate să aibă cont bancar. Impozitul pe criptomonede crește cu 6%, în timp ce taxarea câștigurilor de pe bursă se triplează. Guvernul introduce și o nouă taxă de 25 lei pentru coletele din afara Uniunii Europene.

Florentina Lazăr Like În Guvern se iau cele mai importante decizii pentru noi, românii. Se majorează sau scad pensiile și salariile, se măresc taxele și impozitele, se fac sau se mimează reforme. ➜

Întrebarea zilei Folosiţi pudră proteică în alimentaţia voastră, chiar dacă nu faceţi sport? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰