Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Grindeanu: "Declarațiile Oanei Gheorghiu sunt populiste, însă populismul nu se sancționează penal"

Sorin Grindeanu critică atât declarațiile vicepremierului Oana Gheorghiu pe tema pensiilor speciale, pe care le califică drept "populiste și iresponsabile", cât și demersul Consiliului Superior al Magistraturii împotriva acesteia, pe care îl consideră "o reacție exagerată".

de Redactia Observator

la 11.11.2025 , 10:41
Grindeanu: "Declarațiile Oana Gheorghiu sunt populiste, însă populismul nu se sancționează penal" Grindeanu: "Declarațiile Oana Gheorghiu sunt populiste, însă populismul nu se sancționează penal" - Profimedia

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Potrivit acestuia, declarațiile vicepremierului Oana Gheorghiu se înscriu în registrul declarațiilor politice populiste și iresponsabile, însă populismul nu se sancționează penal în România.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Grindeanu adaugă că PSD este pregătit să deblocheze situația pentru identificarea unei soluții instituționale care să rezolve problema pensiilor magistraților și să ne permită să luăm cele 231 de milioane de euro din PNRR.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

sorin grindeanu oana gheorghiu populism csm nicusor dan presedinte
Înapoi la Homepage
Pariul incredibil făcut de milionarul de 34 de ani care construieşte un castel în România: “Ţăranii se închinau”
Pariul incredibil făcut de milionarul de 34 de ani care construieşte un castel în România: &#8220;Ţăranii se închinau&#8221;
De ce nu a fost prezent tatăl Loredanei la concertul susținut de artistă la Sala Palatului. Ce anunț trist a făcut vedeta
De ce nu a fost prezent tatăl Loredanei la concertul susținut de artistă la Sala Palatului. Ce anunț trist a făcut vedeta
Lovitură de teatru în insolvența Nordis. Milionarii din Iași și București salvează proiectul de la Mamaia. ANAF s-a opus
Lovitură de teatru în insolvența Nordis. Milionarii din Iași și București salvează proiectul de la Mamaia. ANAF s-a opus
Scandal fără sfârșit la Miss Univers după momentul jenant filmat cu concurenta din Mexic. Au fost anunțate primele sancțiuni
Scandal fără sfârșit la Miss Univers după momentul jenant filmat cu concurenta din Mexic. Au fost anunțate primele sancțiuni
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteţi de acord ca salariile să fie la vedere?
Observator » Ştiri politice » Grindeanu: "Declarațiile Oanei Gheorghiu sunt populiste, însă populismul nu se sancționează penal"