Grindeanu: "Declarațiile Oanei Gheorghiu sunt populiste, însă populismul nu se sancționează penal"
Sorin Grindeanu critică atât declarațiile vicepremierului Oana Gheorghiu pe tema pensiilor speciale, pe care le califică drept "populiste și iresponsabile", cât și demersul Consiliului Superior al Magistraturii împotriva acesteia, pe care îl consideră "o reacție exagerată".
Potrivit acestuia, declarațiile vicepremierului Oana Gheorghiu se înscriu în registrul declarațiilor politice populiste și iresponsabile, însă populismul nu se sancționează penal în România.
Grindeanu adaugă că PSD este pregătit să deblocheze situația pentru identificarea unei soluții instituționale care să rezolve problema pensiilor magistraților și să ne permită să luăm cele 231 de milioane de euro din PNRR.
