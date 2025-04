Antonescu, despre decizia USR de a nu o mai sprijini pe Lasconi: "Am văzut multe trădări, dar ceva aşa de meschin n-am văzut"

Crin Antonescu a fost întrebat, miercuri, la Antena 3, cum comentează decizia USR de a-i retrage sprijinul Elenei Lasconi, candidatul partidului la Preşedinţia României. "Foarte sincer, sunt mâhnit să avem un asemenea subiect de discuţie. Înţeleg că este o ştire, înţeleg că este un eveniment. Sunt mâhnit nu doar pentru că nu voiam să vorbesc despre asta, ci pentru că s-a petrecut un fapt trist. Încă unul din faptele triste, mizerabile chiar, care se petrec de atâtea decenii în viaţa politică românească. Eu astăzi am lansat un program şi mi-aduc aminte că s-au tot lansat programe, multe dintre ele bune, mai niciunul prezidenţial, parlamentar, guvernamental, mai niciunul dus întotdeauna până la capăt. Şi ştiţi de ce, de multe ori? Din cauza trădărilor. Eu am văzut multe trădări, am şi suferit câteva, dar ceva ca astăzi, aşa de meschin şi de urât, o trădare de felul ăsta n-am văzut. Aşa că sunt mâhnit să vorbesc despre asta, nu eram, în mod evident, nu eram şi nu o să fiu printre simpatiile doamnei Lasconi", a afirmat Crin Antonescu.

Crin Antonescu: "Cred că, din nou, păpuşarii consacraţi trag sfori care deja se văd"

El a fost întrebat dacă este mâhnit deoarece retragerea sprijinului politic Elenei Lasconi i-ar creşte şansele lui Nicuşor Dan. "Nu, nu are a face cu şansele domnului Nicuşor Dan sau cu şansele mele sau cu şansele doamnei Lasconi. E vorba totuşi de un fapt, pentru că aici vorbim de un om care şi-a asumat, atunci când i-au cerut-o colegii ei presupun, şi conducerea acelui partid şi o candidatură grea, la momentul respectiv, la preşedinţie, un om, la urma urmelor vorbesc de doamna Lasconi, nu cu foarte multă experienţă politică, a avut curaj, s-a bătut, a obţinut un rezultat excepţional. Totuşi să obţină locul 2 în acea cursă, cu un scor mult peste al partidului şi faptul că cei de la USR doresc să schimbe candidatul, până la urmă, este alegerea lor. Dar puteau să îi spună acest lucru la început, cred că nu-s 24 de ore de când, cu obrăznicia care deja pe unii i-a consacrat, îţi săreau în cap dacă spuneai ceva despre doamna Lasconi, probabil că mâine vor veni şi o vor înjura pe doamna Lasconi. Lucrurile astea sunt urâte. Cred că, din nou, păpuşarii consacraţi trag sfori care deja se văd", a precizat Crin Antonescu.

El a fost întrebat ce înţelege prin sistem. "Am o accepţiune pentru sistem, aici poate vorbim de aşa-numitul stat paralel sau deep state, cum s-a mai formulat el în alte părţi, s-a vorbit şi la noi, nu ştiu. Dar văd un candidat presupus independent, care s-a înscris primul şi a cărui campanie constă în eforturile de a înlătura alţi candidaţi, vă aduc aminte că acum vreo câteva zile, pe aceeaşi manevră, producea unui sondaj ireal cu domnul Ponta crescut şi cu spaima, cu spectrul finalei Simion - Ponta, a cerut discuţii cu mine şi cu doamna Lasconi, ne-a calificat de pro-europeni, şi atât eu, cât şi doamna Lasconi i-am spus să-şi facă de treabă în modul cel mai civilizat", a afirmat Crin Antonescu.

El a catalogat straniul modul în care Elena Lasconi a fost schimbată de propriul partid. "Până la urmă, totuşi, acest candidat, Elena Lasconi, nu e înlăturat, dar e schimbat de propriul său partid într-un mod fără precedent, într-un mod straniu. Toate lucrurile astea ne duc cu gândul că e cineva în spate. Eu nu pot să vă spun cine, că nu mă ocup cu chestiunea asta, chiar am alte preocupări în această campanie, dar e totuşi straniu ca un partid care până ieri, prin reprezentanţii săi, prin comunicatorii săi, prin liderii săi, o susţineau pe doamna Lasconi cu fermitate, într-o zi fac o şedinţă şi încearcă să mute şi fondurile de campanie de la doamna Lasconi, la domnul Nicuşor Dan", a mai declarat Crin Antonescu.

