În instituţiile statului, privilegiile par de neclintit. În timp ce oamenii de rând strâng cureaua şi mai mult după noile taxe intrate în vigoare de la 1 august, instituţii unde salariile sar de zeci de mii de lei pe lună se opun vehement unor eventuale tăieri. ASF, ANRE și ANCOM avertizează că reducerea veniturilor ar aduce, cităm: "riscuri sistemice". Asta deşi, iată, un salariu mediu net în aceste instituţii este şi de 3 ori mai mare decât venitul mediu net pe ţară. Ca să nu mai vorbim de preşedinţi, care câştigă şi de 15 ori mai mult decât un român cu venit mediu.

Aceste nemulțumiri au pornit după ce guvernul a propus printr-un proiect ca salariile din ANCOM, ANRE și ASF să scadă cu 30% și de altfel să existe și reduceri de personal în aceste instituții, între 10 și 30 de procente. Astfel, până la data de 30 septembrie, conducerile ar trebui să vină cu o nouă grilă de personal iar noua organigramă să intre în vigoare chiar de la începutul anului viitor.

Nemulțumirile au fost din cauza acestor tăieri, așadar angajații, sindicaliștii din aceste instituții au trimis și o scrisoare către Parlament care a fost făcută publică de Radu Mihaiu, cel care conduce Comisia de IT din Camera Deputaților.

Așadar, sindicaliștii s-au plâns că li se vor tăia salariile, asta în contextul în care în aceste instituții există unele dintre cele mai mari salarii din România, mai exact veniturile medii nete depășesc 12.000 de lei și dacă ne referim la veniturile șefilor din aceste instituții, acestea sunt și mai mari, depășesc chiar 60.000 de lei.

