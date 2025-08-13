AUR vrea la guvernare din toamnă, alături de PSD. Simion îl propune ca premier pe Călin Georgescu

Liderul AUR, George Simion, a declarat marţi, 12 august că îşi propune să ajungă la guvernare din toamnă, în cazul în care va exista susţinere pentru o moţiune de cenzură. El nu exclude o colaborare cu PSD, într-un scenariu în care Călin Georgescu ar ocupa funcţia de prim-ministru.

"Intenționez să devin și mai serios, dacă e cazul, în a face opoziție și în a învăța pentru viitoarea guvernare. Pentru că este inevitabil. Sperăm noi din toamnă să ajungem la guvernare", a spus Simion la Realitatea Plus, citat de Mediafax.

Simion: Doi deputaţi PSD susţin moţiunea de cenzură

Întrebat cum ar putea ajunge AUR la putere, liderul formațiunii a declarat că doi deputați PSD au anunțat că vor susține moțiunea de cenzură.

"Sunt serioși? Nu sunt serioși? Vor exista facțiuni în actualul PSD? Nu pot să știu. Vor exista oameni cu demnitate și în cadrul Partidului Național Liberal? Nu pot să știu. Noi trebuie să ne facem datoria", a afirmat acesta.

Simion a subliniat că "nu a dezertat niciun parlamentar AUR" și a reamintit că partidul "a construit de la 0,1% Alianța pentru Unirea Românilor și a devenit o forță".

Liderul AUR îl propune ca premier pe Călin Georgescu

"Și, într-adevăr, avem nevoie de un alt partid din cercul guvernamental. PSD trebuie să lămurească dacă este și el un partid sorosist care o susține pe Ursula von der Leyen și politicile de federalizare a Europei și tot acest curent LGBT-ist sau rămâne de partea poporului român și votează", a adăugat liderul AUR.

George Simion a mai declarat la Realitatea Plus că Partidul Social Democrat are "ocazia să se reîntoarcă, să vină către poporul român, acceptând o guvernare care îl are ca prim-ministru pe Călin Georgescu".

