Antena Meniu Search
x

Curs valutar

PSD a blocat coaliţia pentru a nu-şi pierde prefecţii, secretarii de stat şi şefii de agenţii guvernamentale

Coaliția de guvernare este suspendată. Deciziile se iau doar în unanimitate, iar fără PSD ședințele nu pot avea loc. Miza principală a social-democraţilor ar fi blocarea numirilor de prefecți, secretari de stat și șefi de agenții guvernamentale, pentru a-și menține oamenii în funcții, au declarat surse politice pentru Observator.

de Marius Gîrlaşiu

la 12.08.2025 , 13:45
PSD a blocat coaliţia pentru a nu-şi pierde prefecţii, secretarii de stat şi şefii de agenţii guvernamentale Sorin Grindeanu, declarații de presă la finalul ședinței BPN PSD, 11 august 2025 - Inquam Photos / Tudor Pana

Coaliția de guvernare este practic în blocaj după ce PSD a decis luni să condiționeze prezența la ședințe de adoptarea unui pachet prin care să fie eliminate unele privilegii. Este vorba despre pensiile speciale, reducerea agenţiilor din subordinea Guvernului şi consiliile de administratie ale companiilor de stat. 

Surse politice au precizat pentru Observator că deciziile în Coaliție se iau doar în unanimitate, iar fără implicarea PSD ședințele nu pot avea loc. Miza principală a PSD ar fi blocarea numirilor de prefecți, secretari de stat și șefi de agenții guvernamentale, pentru a-și menține oamenii în funcții, au mai declarat sursele citate. 

În prezent, Guvernul funcționează cu secretarii de stat numiți de fostul premier Marcel Ciolacu, ceea ce face ca actualul Executiv să fie perceput ca un "Guvern Ciolacu 3".

Articolul continuă după reclamă

Premierul Ilie Bolojan ar fi evitat numirea unor noi secretari de stat pentru a nu amplifica scandalul. PSD ar bloca nu doar numirile de prefecți, ci și pe cele ale secretarilor de stat și ale șefilor de agenții cu rang de secretar de stat.

Deciziile liderului interimar al PSD, Sorin Grindeanu, nu ar avea legătură cu eventuale nemulţumiri din coaliţie, ci mai degrabă cu viitorul congres PSD, anunțat pentru această toamnă, în cadrul căruia se va decide șeful partidului. Fostul ministru de Externe, Titus Corlățean a anunțat, duminică, că va candida pentru funcția de președinte al PSD. Data exactă a congresului nu a fost stabilită. 

Marius Gîrlaşiu
Marius Gîrlaşiu Like

Jurnalism înseamnă să publici tot ceea ce alții - de regulă liderii politici - nu vor să fie publicat. Orice altceva înseamnă doar Relații Publice. Nu am spus-o eu, a spus-o marele scriitor britanic George Orwell.

coaliția de guvernare psd blocaj politic numiri prefecți secretari de stat agenții guvernamentale ilie bolojan sorin grindeanu congres psd titus corlatean
Înapoi la Homepage
„Când a comis-o băiatul meu…”. Gino Iorgulescu, dezvăluiri rare despre fiul său Mario: „Eram înjurat pe nedrept”
„Când a comis-o băiatul meu&#8230;”. Gino Iorgulescu, dezvăluiri rare despre fiul său Mario: „Eram înjurat pe nedrept”
Legătura neștiută dintre Claudia Florescu, fosta concurentă de la Insula Iubirii, și Babs. Cum s-au cunoscut cele două
Legătura neștiută dintre Claudia Florescu, fosta concurentă de la Insula Iubirii, și Babs. Cum s-au cunoscut cele două
Cum se cheltuiesc banii la Cotroceni, în plină criză bugetară. Obiecte bisericești, plase de țânțari și teste COVID, printre achizițiile din acest an
Cum se cheltuiesc banii la Cotroceni, în plină criză bugetară. Obiecte bisericești, plase de țânțari și teste COVID, printre achizițiile din acest an
Comentarii


Întrebarea zilei
Ai încercat vreodată o dietă doar pentru că era un trend?
Observator » Ştiri politice » PSD a blocat coaliţia pentru a nu-şi pierde prefecţii, secretarii de stat şi şefii de agenţii guvernamentale