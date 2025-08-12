PSD a blocat coaliţia pentru a nu-şi pierde prefecţii, secretarii de stat şi şefii de agenţii guvernamentale

Coaliția de guvernare este suspendată. Deciziile se iau doar în unanimitate, iar fără PSD ședințele nu pot avea loc. Miza principală a social-democraţilor ar fi blocarea numirilor de prefecți, secretari de stat și șefi de agenții guvernamentale, pentru a-și menține oamenii în funcții, au declarat surse politice pentru Observator.

Coaliția de guvernare este practic în blocaj după ce PSD a decis luni să condiționeze prezența la ședințe de adoptarea unui pachet prin care să fie eliminate unele privilegii. Este vorba despre pensiile speciale, reducerea agenţiilor din subordinea Guvernului şi consiliile de administratie ale companiilor de stat.

Surse politice au precizat pentru Observator că deciziile în Coaliție se iau doar în unanimitate, iar fără implicarea PSD ședințele nu pot avea loc. Miza principală a PSD ar fi blocarea numirilor de prefecți, secretari de stat și șefi de agenții guvernamentale, pentru a-și menține oamenii în funcții, au mai declarat sursele citate.

În prezent, Guvernul funcționează cu secretarii de stat numiți de fostul premier Marcel Ciolacu, ceea ce face ca actualul Executiv să fie perceput ca un "Guvern Ciolacu 3".

Premierul Ilie Bolojan ar fi evitat numirea unor noi secretari de stat pentru a nu amplifica scandalul. PSD ar bloca nu doar numirile de prefecți, ci și pe cele ale secretarilor de stat și ale șefilor de agenții cu rang de secretar de stat.

Deciziile liderului interimar al PSD, Sorin Grindeanu, nu ar avea legătură cu eventuale nemulţumiri din coaliţie, ci mai degrabă cu viitorul congres PSD, anunțat pentru această toamnă, în cadrul căruia se va decide șeful partidului. Fostul ministru de Externe, Titus Corlățean a anunțat, duminică, că va candida pentru funcția de președinte al PSD. Data exactă a congresului nu a fost stabilită.

