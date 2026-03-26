Video Băluţă a renunţat la taxa de dezvoltare urbană. Şoferii din Sectorul 4, sprijin financiar de 600 de lei

Consiliul local al Sectorului 4 din Capitală a votat un pachet de măsuri care să mai tempereze puţin valul deja uriaş de scumpiri.  Daniel Băluță: „Taxa de dezvoltare urbană a fost revocată!”. Cetățenii din Sectorul 4, sprijin financiar de 600 de lei pentru achiziția de carburanți

de Redactia Observator

la 26.03.2026 , 08:27

Mai exact, a anulat taxa anuală de 539 lei pentru șoferii fără loc de parcare și a aprobat un ajutor de 600 lei pentru carburant, plătit în 3 tranșe.

Taxa a fost introdusă la începutul anului trecut şi era destinată unui fond pentru creșterea numărului de locuri de parcare, publice și de reședință.

Cei care au plătit deja în 2026 pot cere restituirea pentru perioada aprilie–decembrie.

„Cert este că oamenii au nevoie de ajutor! România traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani, iar solidaritatea nu este doar o opțiune, ci o responsabilitate. În acest context, deciziile adoptate astăzi în Consiliul Local al Sectorului 4 nu sunt întâmplătoare, ci măsuri ferme și necesare pentru sprijinirea oamenilor în fața scumpirilor accelerate care afectează nivelul de trai”, a scris edilul pe pagina de Facebook.

Băluță a mai precizat că va detalia procedura și condițiile de acordare a acestui sprijin financiar.

„Ceea ce s-a întâmplat astăzi este un semnal clar, și anume acela că noi nu așteptăm, ci acționăm. Sunt convins că, dacă rămânem uniți, putem să depășim și acest moment dificil, așa cum am demonstrat de fiecare dată.”, a anunțat acesta.

Cum arată geanta de 10.000 de euro cu care Ianis Hagi s-a prezentat la plecarea naţionalei în Turcia
Secrete de post pentru mâncarea de urzici. Rețeta maicii Tecla de la Mănăstirea Văratec
Ce a pățit Florin Prunea înainte să fie eliminat de la Desafio: ”Am casă în București de 1,5 milioane de euro, cu piscină și cu saună, și stau în baraca asta”
Interviu exclusiv cu Mirabela Grădinaru, după Summitul de la Casa Albă: „Mă simt onorată că am putut reprezenta România”
Când ar putea fi recuperați cei trei marinari de pe remorcherul scufundat în Portul Midia. Familiile sunt devastate
