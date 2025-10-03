Bolojan: Alegerile pentru Primăria Capitalei trebuie decise cel târziu până săptămâna viitoare

Premierul Ilie Bolojan a cerut ca data alegerilor pentru Primăria București să fie stabilită urgent, avertizând că prelungirea provizoratului afectează autoritatea administrației și stabilitatea orașului.

Șeful Guvernului, Ilie Bolojan, a declarat la un post de televiziune că alegerile pentru Primăria Capitalei ar trebui organizate cât mai repede, subliniind că un primar interimar are autoritate redusă și că Bucureștiul are nevoie de o administrație cu legitimitate deplină, transmite MEDIAFAX.

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, vineri seară, că este necesar ca organizarea alegerilor pentru Primăria Municipiului București să fie decisă cât mai curând, ideal până săptămâna viitoare.

El a atras atenția că prelungirea perioadei fără un primar ales afectează autoritatea administrației și poate genera instabilitate.

Disensiuni în coaliția de guvernare

Premierul a precizat că în coaliția de guvernare există abordări diferite privind calendarul, ceea ce face dificilă luarea unei decizii rapide.

Totuși, el a subliniat că Bucureștiul, care generează 25% din PIB-ul României și încă 15% în zona metropolitană, are nevoie urgentă de stabilitate administrativă.

