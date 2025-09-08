Bolojan dă asigurări că banii economisiţi din Educaţie "nu vor fi duşi în altă parte"

Premierul Ilie Bolojan anunţă că, la o lună după adoptarea modificărilor în sistemul de educaţie, guvernanţii vor şti care sunt economiile făcute la buget prin implementarea măsurilor care au provocat nemulţumiri în rândul cadrelor didactice. Şeful Guvernului estimează că economiile făcute vor reprezenta 10 procente din bugetul alocat acestui sistem. Bolojan anunţă că banii economisiţi "nu vor fi luaţi din zona de Educaţie şi duşi în altă parte, ci vor rămâne în zona de Educaţie".

Ilie Bolojan a fost întrebat, luni seară, la TVR 1, care sunt economiile făcute la bugetul Educaţiei prin măsurile care au generat nemulţumirea angajaţilor din sistem. "Nu îmi place să arunc cifre şi vom avea o lună de funcţionare şi atunci, cu toate cifrele pe masă, asta înseamnă nişte efecte importante. Dar în mod cert, asta reprezintă cam 10% din bugetul de Educaţie. Cel puţin pe componenta de salarizare, dacă se mai adaugă şi bursele, acesta este impactul. Dar se va vedea de la una de la alta, exact pe plăţi, pentru că trebuie să colectăm toate datele, să vedem câţi suplinitori au mai rămas şi câte ore de suplinitor au fost reduse, ca să facem nişte calcule exacte, pentru că contează vechimea profesorului - cu cât vechimea este mai mare, salarizarea este mai mare - şi vom da nişte cifre exacte la o lună de zile", a răspuns Ilie Bolojan.

Premierul a dat asigurări că sumele economisite la bugetul Educaţiei nu vor fi alocate altor sectoare

El a explicat că sumele cheltuite până în acest an şcolar pentru plata cu ora în sistemul de învăţământ vor fi, cel mai probabil, înjumătăţite. "În fapt, norma de predare săptămânală a fost majorată cu două ore. Asta înseamnă că cei care predau 18 ore ar urma să predea 20 de ore săptămânal, ceea ce a avut nişte efecte în sistemul de învăţământ. Gândiţi-vă că avem aproximativ 230.000 de posturi în sistemul de învăţământ, care sunt ocupate de aproximativ 160.000 de titulari, puţin sub 160.000, iar diferenţa până la 230.000 sunt aproximativ 30.000 de posturi la plata cu ora şi peste 40.000 de posturi ocupate de suplinitori. Deci, o bună parte din orele în şcolile din România sunt predate de suplinitori sau erau plătite la plata cu ora. Ce efecte a avut această creştere a normei de predare efectivă? S-au redus probabil la jumătate cele 30.000 de posturi la plata cu ora şi spaţiul financiar pe care unii dintre dascălii care predau la plata cu ora îl ocupau câştigând suplimentar s-a redus. Acesta este adevărul", a arătat premierul.

El a dat asigurări că sumele economisite la bugetul Educaţiei nu vor fi alocate altor sectoare, ci vor rămâne în Educaţie. "Această măsură care a fost necesară în contextul în care suntem este de natură să ne plafoneze cheltuielile de salarizare în sistemul de Educaţie, iar economiile care vor fi realizate vor fi direcţionate în anii următori, tot pentru Educaţie, în aşa fel încât să ne finanţăm proiectele care înseamnă îmbunătăţirea calităţii clădirilor, prin reabilitarea lor, prin partea de termoizolare, prin dotarea claselor cu tot ceea ce înseamnă material de ultimă generaţie. Dar pentru a putea continua toate aceste proiecte - şi în toate şcolile s-a lucrat destul de mult anul acesta, pentru a le putea continua anul viitor, avem nevoie de orice fel de resurse în aşa fel încât să îmbunătăţim condiţiile. Deci banii aceştia care se vor economisi începând din această toamnă şi în anul următor vor fi direcţionaţi către cofinanţarea acestor proiecte care sunt astăzi în derulare, deci nu vor fi luate din zona de Educaţie şi duse în alte parte, ci vor rămâne în zona de Educaţie", a explicat premierul.

