Bolojan, despre alegerile locale în Bucureşti: E nevoie de un acord, sper să găsim o formulă luna aceasta

Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că alegerile la Bucureşti ar putea avea loc în această toamnă sau în primăvara anului viitor. Acesta a sugerat că încă nu este depăşit cadrul legal, dar că este nevoie de un acord pentru acest lucru şi speră să găsească o formulă acceptabilă în cursul lunii septembrie, scrie News.ro.

"Alegerile la Bucureşti ar putea să fie în această toamnă sau în primăvara anului viitor. Nu este încă depăşit cadru legal, dar aici e nevoie de un acord pentru acest lucru şi sper să găsim o formulă, în cursul acestei luni, poate în prima jumătate, să se ia o decizie în acest sens", a spus Bolojan, arătând că şi el, ca premier, reprezintă o coaliţie.

Întrebat pe cine susţine, Bolojan a menţionat că, în baza sondajului care a fost realizat de către PNL, cel mai bine plasat candidat din partea lor este primarul sectorului 6, Ciprian Ciucu.

"El este în topul încrederii, în Capitală, şi ar putea fi un candidat redutabil pentru Primăria Generală a Capitalei. Ar putea să candideze împotriva celorlaţi contracandidaţi, dacă se va ajunge la această formulă", a mai spus premierul.

Bolojan: Fiecare tip de alegeri impune strategii diferite

Preşedintele PNL a subliniat că "partidele politice trebuie să analizeze strategia pe Capitală, pentru că este vorba de un vot din primul tur, nu este ca în alegerile prezidenţiale, vot din două tururi şi fiecare tip de alegeri îţi impune strategii diferite".

"Aici este evident că ar fi bine să existe un candidat care are o masă critică importantă în spate, în aşa fel încât să aibă şansele reale să câştige. Dacă sunt prea mulţi candidaţi pe o anumită zonă, ei fracturează acel bazin de voturi şi un contracandidat care vine dintr-o zonă care nu este majoritară, dar care are, de exemplu, 30-35%, ar putea câştiga alegerile. Eu cred că partidele din coaliţie, în pregătirea alegerilor pentru Capitală, trebuie să facă analize şi să iau decizii raţionale. Nu pot să sugerez acum care va fi decizia, pentru că asta este rezultatul unui dialog între forţele politice", a mai afirmat Bolojan.

Bolojan: Este nevoie de un primar care are competenţe dovedite

Potrivit premierului, "dacă Bucureştiul va avea alegeri, este bine să fie ales un primar care are competenţe dovedite, pentru că riscul de rateu este scăzut, şi, de asemenea, care are un dialog bun cu Consiliul General a Capitalei".

"Consiliul General a Capitalei este unul destul de pulverizat din punct de vedere politic, ştim asta, aceste consilii pulverizate nu sunt uşor de gestionat şi coaliţia guvernamentală, vă daţi seama, cu 4 partide plus minorităţi nu este o coaliţie uşor de gestionat, pentru că deciziile, mai ales cele delicate pe care trebuie să le luăm, necesită un suport din partea tuturor şi nu e uşor să optimizezi deciziile", a explicat el.

