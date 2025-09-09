Bolojan: Încetinirea economică, o realitate până vara viitoare. Nu cred că inflaţia va ajunge de 2 cifre

Componenta de încetinire economică este o realitate cel puţin până în vara anului viitor, a afirmat, luni, premierul Ilie Bolojan, menţionând, însă, că nu crede că inflaţia va ajunge de două cifre.

"Nu putem să coborâm sub o astfel de cifră (sub 8% deficit - n.r.), pentru că nu este sustenabil. Acest Guvern este din al doilea semestru, practic, în funcţie, măsurile care au fost adoptate au impact pe ultimele patru luni de zile şi este imposibil să vii cu nişte măsuri care să corecteze acumulări pe 12 luni în patru luni", a spus Bolojan, întrebat dacă România a depăşit pericolul incapacităţii de plată sau al recesiunii.

Potrivit premierului, "componenta de scădere economică este o realitate". El a explicat că aceasta este consecinţa contextului extern şi intern. "Pe de o parte, avem un context european care nu este de natură a ne susţine, avem o încetinire a economiei europene, avem o reaşezare a lanţurilor valorice globale de aprovizionare, avem aceste dispute legate de tarife, de barierele comerciale, care sunt de natură să încetinească economia europeană. Noi avem o economie care este legată, prin structurile noastre economice, de ceea ce se întâmplă în Europa. Dacă Europa merge foarte bine, are un efect de antrenare asupra noastră.

Dacă economia europeană încetineşte, inevitabil funcţionează ca un balast şi pentru noi. Deci acest context nu ne ajută. Apoi este contextul intern. Atunci când, într-o formă sau alta, creşti Taxa pe Valoare Adăugată cu un procent, cu două procente, în mod inevitabil vor creşte nişte preţuri, probabil. Sau, dacă nu cresc, acele costuri suplimentare sunt internalizate de companii. În momentul în care plafonezi salarii, tai sporuri, din nou, într-o anumită formă sau alta, introduci mai puţini bani în piaţă, scazi puterea de cumpărare în mod global şi acestea au nişte efecte de încetinire economică", a mai spus Bolojan.

Bolojan: După perioada de corecţii, va urma una de creştere economică

El a adăugat că, "cel puţin până în vara anului viitor", ţara noastră va fi "într-o situaţie de încetinire a creşterii economice". Ilie Bolojan a mai spus că, după această perioadă de corecţii, va urma una de creştere economică. "După trecerea de această perioadă de corecţii, vom fi într-o perioadă din nou de creştere economică. Inflaţia, într-adevăr, a crescut, dar nu cred că va ajunge la două cifre (...), iar toate estimările, atât ale BNR, cât şi ale specialiştilor, indică o scădere în a doua jumătate a anului viitor mai mare decât cea estimată înainte de aceste măsuri", a adăugat premierul.

El a mai punctat că trebuie ţinut un ritm de controlare a cheltuielilor, eşalonare a investiţiilor şi încasarea veniturilor. "În ceea ce priveşte incapacitatea de plată, suntem în situaţia în care am trecut de câteva etape de evaluări, trebuie să ţinem un ritm în care să ne controlăm cheltuielile, să ne eşalonăm investiţiile şi să ne încasăm veniturile care au fost stabilite. Asta înseamnă responsabilitate în guvernare, înseamnă urmărirea unui parcurs, iar stabilitatea politică şi solidaritatea între parteneri dau o perspectivă că, pe termen mediu, un an, doi, trei ani de zile, lucrurile în România se duc într-o direcţie bună", consideră Bolojan.

Acesta a mai arătat că, "în condiţiile în care apar factori de instabilitate politică sau se întâmplă lucruri care nu mai dau garanţia unui comportament predictibil în actul guvernamental, atunci în mod evident că perspectiva de încredere este scăzută".

"O perspectivă de intrare în incapacitate de plată, dacă respectăm aceste reguli, din punctul meu de vedere, este exclusă. Dacă însă doar creştem anumite taxe fără să reducem cheltuieli, dacă nu suntem mai eficienţi în general, dacă nu performăm în actul de administrare, că este administrare a instituţiilor de stat, că este a companiilor de stat, e doar o problemă de timp până când aceste venituri pe care le încasăm suplimentar vor fi consumate de ineficienţă, de cheltuieli structurale care nu sunt modificate şi de aceea trebuie să mergem pe acest drum", a adăugat Bolojan.

