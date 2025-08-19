Guvernul Bolojan îşi va asuma răspunderea în Parlament pe al doilea Pachet de austeritate, iar asta se va întâmpla cel mai probabil săptămâna viitoare. La vârful Coaliţiei există însă tensiuni, iar PSD pune condiţii dure pentru măsurile fiscale şi cele care vor afecta bugetele primarilor. Liberalii îi acuză pe liderii PSD că pun frână marilor reforme, iar AUR anuntă deja că va depune o motiune de cenzură.

Premierul Ilie Bolojan și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, au discutat azi cu liderii PNL și le-au prezentat marile reforme din al doilea Pachet de austeritate.

Șeful Guvernului i-a anunțat pe liberali că își va asuma răspunderea în fața Parlamentului pe întregul Pachet. Acesta cuprinde reforma administrației locale, pensiile speciale ale magistraților și noile taxe pentru mediul privat.

Proiectele finanţate prin PNRR, pe muchie de cuţit

Între timp, social-democrații se laudă că au salvat investițiile locale finanțate prin PNRR. Premierul spune totuși că va exista o selecție a proiectelor și vor fi continuate doar cele aflate în stadiu avansat.

"Clarificăm în următoarele două săptămâni proiectele care vor rămâne în program. Cea mai mare parte a acestor proiecte care sunt începute atât prin autoritățile locale, dar și prin ministere, să poată fi continuate", a spus premierul României, Ilie Bolojan.

În acest context, liderii PNL îi acuză pe social-democrați că încearcă să blocheze marile reforme din Pachetul II. Asta pentru că PSD boicotează ședințele Coaliției de aproape trei săptămâni.

"Cu Pachetul I s-a mers foarte repede. Când e vorba despre a mai tăia din privilegii deja vedem că există momente de bruiaj sau se gripează Coaliția și se amână foarte mult termenele" a declarat prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu.

"Unele puncte de vedere divergente sunt de fapt pretexte pt a bloca unele măsuri. Cei care profită sunt cei de la AUR. Aproape că cei de la AUR nu mai trebuie să facă nimic pt că au scandal în Coaliție în loc să vadă oameni determinați să rezolve probleme", a spus deputata PNL Raluca Turcan.

Grindeanu: Vrem să ştim execuţia clară şi care au fost măsurile discutate cu Comisia Europeană

Primarii și liderii județeni din PSD nu sunt de acord cu intenția premierului de a impune o grilă de salarizare pentru primăriile care nu își acoperă nici măcar salariile cu angajații din taxele colectate la nivel local.

"Nu avem niciun fel de problemă pe reglementările care duc la eliminarea privilegiilor […] Să știm unde ne aflăm, în primul rând să știm execuția clară, să știm ce ne propunem până la sfârșitul anului - rectificare și să știm măsurile care au fost discutate cu Comisia Europeană de către ministrul Finanțelor" a spus președintele interimar PSD, Sorin Grindeanu.

Alianța pentru Unirea Românilor a anunțat că va depune o moțiune de cenzură după asumarea răspunderii Guvernului în Parlament.

