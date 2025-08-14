AUR vrea la guvernare alături de PSD. Replica lui Bolojan: "Nu mai suportăm alte crize politice artificiale"

România astăzi are nevoie de stabilitate politică, iar orice fel de discuție legată de alegeri anticipate nu are niciun fel de realism, pentru că țara noastră nu mai suportă alte crize politice artificiale, a declarat miercuri seară prim-ministrul Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan a fost întrebat dacă a simțit cumva că PSD vrea să împingă țara spre alegeri anticipate, ca împreună cu AUR să preia guvernarea.

"Făcând abstracție de calitatea mea de premier, unde aș putea fi considerat că sunt subiectiv, ceea ce vă pot spune este că România astăzi are nevoie de o stabilitate politică. Nu este problema că e Guvernul cu premier Bolojan sau un alt premier, ci e nevoie de o stabilitate și de consecvență în luarea acestor măsuri. Prin urmare, cred că orice fel de discuție legată de alegeri anticipate nu are niciun fel de realism și asta o știu toți oamenii care înțeleg despre ce este vorba, pentru că România nu mai suportă alte crize politice artificiale", a spus Ilie Bolojan la Digi 24, potrivit Agerpres.

Potrivit acestuia, cu un premier sau altul, astăzi România are nevoie de stabilitate politică.

"Dacă nu ne trezim și nu mergem într-o direcție normală, e doar o problemă de timp până lucrurile se vor complica. Iar lucrurile care se complică bugetar degenerează în complicații economice, ceea ce va afecta mult mai mult cetățenii țării noastre decât ceea ce se întâmplă astăzi, când știu că nu este o situație bună, dar este una tranzitorie și practic ne vine nota de plată la toți, într-o formă sau alta, pentru ceea ce s-a întâmplat anii trecuți. Deci nu cred că o astfel de soluție este realistă și fezabilă și România, cu un premier sau altul, astăzi are nevoie de stabilitate politică", a arătat Bolojan.

