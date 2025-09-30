Concedierile bugetarilor provoacă în continuare tensiuni în Coaliţia de guvernare. Premierul Ilie Bolojan a anunţat restructurări în instituţiile centrale, doar că PSD se opune, la fel ca în cazul primăriilor si consiliilor judeţene. Sorin Grindeanu şi-ar dori mai degrabă o reducere a cheltuielilor şi nu concedieri. Liderii Coaliţiei vor discuta subiectul şi mâine dar preşedintele Nicuşor Dan crede că va mai dura până când se va ajunge la un acord.

După o lună de negocieri, liderii Coaliţiei nu au ajuns la niciun acord pentru reducerea personalului din Primării şi din Consiliile judeţene. Mai nou, PSD se opune şi concedierilor din instituţiile centrale, anunţate de premierul Ilie Bolojan ca parte din al treilea Pachet de austeritate.

"Vorbim de funcţionari din administraţie. Nu vorbim de Poliţie, nu vorbim de sănătate, nu vorbim de educaţie. Sunt sigur că în Coaliţie se va găsi echilibru să avem o decizie asumată" a declarat preşedintele României, Nicuşor Dan.

"Sunt de acord că sunt structuri care trebuie să fie restructurate şi unde vor fi concedieri, dar ceea ce trebuie să urmărim e reducerea de cheltuieli, simplu" a fost reacţia preşedintelui interimar PSD, Sorin Grindeanu.

167.000 de bugetari şi-ar putea pierde locurile de muncă

La Guvern, de pildă, Ilie Bolojan ar vrea să desfiinţeze 40% din posturile ocupate în Cancelaria premierului. Asta ar însemna ca din 99 de angajaţi să rămână doar 65, lucru cu care Sindicatul Funcţionarilor nu e de acord.

Grindeanu: Reforma trebuie să cuprindă şi alte lucruri, nu doar concedieri

"Când s-a scris în programul de guvernare 20%, cei 20% s-au referit doar la funcţionari din administraţia centrală şi locală. Eu cred că în acest interval de 3 ani şi jumătate, cât a rămas până la alegeri, eu cred că ne vom apropia de acest procent" a mai spus Nicuşor Dan.

"Dacă vorbim de reformă eu cred că trebuie să cuprindă şi multe alte lucruri, nu doar concedieri şi dat oameni afară. Avem ministere care au foarte multe deconcentrate în judeţe care pot fi comasate, pot fi restructurate" a explicat Sorin Grindeanu.

Administraţia Prezidenţială a anunţat azi că îşi va reduce bugetul cu 17.5 milioane de lei. Banii, alocaţi în bugetul din acest an, vor fi returnaţi către Ministerul Finanţelor.

