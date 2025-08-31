Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Bucureştenii ştiu deja ce primar vor chiar dacă data alegerilor nu e clară. Cine sunt marii favoriţi

Bucureştenii au aşteptări mari de la primarul care îi va lua locul lui Nicuşor Dan. Un sondaj dat publicităţii astăzi indică doi mari favoriţi şi o luptă strânsă pentru locul trei.

de Bianca Iacob

la 31.08.2025 , 19:31

Şapte din 10 bucureşteni s-au hotărât deja cu cine votează, chiar dacă data alegerilor nu a fost stabilită. În acest moment, jumătate din voturi s-ar împărţi egal între Daniel Băluţă, primarul PSD al sectorului 4, şi Ciprian Ciucu, de la PNL, primarul sectorului 6. Pe locul trei este Cătălin Drulă, USR, cu 20%, urmat la mică distanţă de jurnalista Anca Alexandrescu.

Sondajul a fost făcut telefonic de institutul Avangarde

Bucureştenii au aşteptări mari de la viitorul primar general al Capitalei. Un spital nou, finalizarea autostrăzii de centură şi vor să nu mai rămână fără apă caldă şi căldură. Parcările sunt abia pe locul patru în topul urgenţelor, iar un patinoar nou, pe ultimul loc. Cei mai mulţi consideră că marile probleme sunt infrastructura rutieră, aglomeraţia în trafic şi politicul.

Articolul continuă după reclamă

Legat de politică, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, majoritatea locuitorilor din Capitală ar vota cu USR. AUR apare pe locul doi, peste PSD şi PNL. Sondajul a fost făcut telefonic de institutul Avangarde, pe un eşantion de 1.070 de adulţi din Bucureşti, în perioada 22 - 30 august. Eroarea maximă este de plus, minus 3,2%.

Bianca Iacob
Bianca Iacob Like

Singurul lucru pe care ştiu bine să îl fac e meseria asta de jurnalist! Într-o lume destinată si dedicată oarecum bărbaților, am ajuns să fiu reporter în două războaie. De fapt, sunt mai multe, vreo 4.

bucuresti capitala alegeri alegeri bucuresti primarie daniel baluta ciprian ciucu
Înapoi la Homepage
Anca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali
Anca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali
Ipostazele seducătoare în care s-a pozat fiica lui Ilie Năstase sub duș. Ce reacții a stârnit când a renunțat la sutien
Ipostazele seducătoare în care s-a pozat fiica lui Ilie Năstase sub duș. Ce reacții a stârnit când a renunțat la sutien
Fotbalistul celebru alături de care s-a pozat cumnata lui Cristiano Ronaldo. „Ne-am simțit minunat și ne-am bucurat de o întâlnire emoționantă”
Fotbalistul celebru alături de care s-a pozat cumnata lui Cristiano Ronaldo. „Ne-am simțit minunat și ne-am bucurat de o întâlnire emoționantă”
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteți de acord ca sindicaliștii din învățâmânt să boicoteze începerea școlii pe 8 septembrie?
Observator » Ştiri politice » Bucureştenii ştiu deja ce primar vor chiar dacă data alegerilor nu e clară. Cine sunt marii favoriţi