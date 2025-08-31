Bucureştenii au aşteptări mari de la primarul care îi va lua locul lui Nicuşor Dan. Un sondaj dat publicităţii astăzi indică doi mari favoriţi şi o luptă strânsă pentru locul trei.

Şapte din 10 bucureşteni s-au hotărât deja cu cine votează, chiar dacă data alegerilor nu a fost stabilită. În acest moment, jumătate din voturi s-ar împărţi egal între Daniel Băluţă, primarul PSD al sectorului 4, şi Ciprian Ciucu, de la PNL, primarul sectorului 6. Pe locul trei este Cătălin Drulă, USR, cu 20%, urmat la mică distanţă de jurnalista Anca Alexandrescu.

Sondajul a fost făcut telefonic de institutul Avangarde

Bucureştenii au aşteptări mari de la viitorul primar general al Capitalei. Un spital nou, finalizarea autostrăzii de centură şi vor să nu mai rămână fără apă caldă şi căldură. Parcările sunt abia pe locul patru în topul urgenţelor, iar un patinoar nou, pe ultimul loc. Cei mai mulţi consideră că marile probleme sunt infrastructura rutieră, aglomeraţia în trafic şi politicul.

Legat de politică, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, majoritatea locuitorilor din Capitală ar vota cu USR. AUR apare pe locul doi, peste PSD şi PNL. Sondajul a fost făcut telefonic de institutul Avangarde, pe un eşantion de 1.070 de adulţi din Bucureşti, în perioada 22 - 30 august. Eroarea maximă este de plus, minus 3,2%.

