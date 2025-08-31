Sondaj Avangarde pentru Primăria Capitalei. Băluță și Ciucu sunt favoriţi în opţiunile bucureştenilor
Actualul primar al Sectorului 4, Daniel Băluță (PSD), și edilul Sectorului 6, Ciprian Ciucu (PNL), se află la egalitate pe primul loc în intențiile de vot pentru Primăria Generală a Bucureștiului. Potrivit unui sondaj realizat de Avangarde, cei doi s-au clasat pe primul loc, fiecare cu câte 25% din voturi, urmaţi de Cătălin Drulă (USR), cu 20%, Anca Alexandrescu (independentă), cu 18%, Vlad Gheorghe (DREPT), cu 5%, Ana Ciceală (SENS), cu 2% şi Octavian Berceanu (independent) - 2%.
Sondajul Avangarde a fost realizat pe un eşantion de 1.070 de persoane şi este reprezentativ pentru populaţia adultă la nivelul Municipiului Bucureşti. Marja de eroare este +/-3,2%. Intervievarea a avut loc telefonic, în perioada 22 - 30 august.
Daniel Băluţă și Ciprian Ciucu, preferaţi la Primăria Capitalei
La întrebarea "Dacă duminica viitoare ar avea loc alegerile pentru Primăria Municipiului Bucureşti, dumneavoastră personal cu ce candidat aţi vota", 72% dintre cei întrebaţi au indicat un candidat anume, relatează Agerpres. Pe primul loc s-au clasat Daniel Băluţă (PSD) şi Ciprian Ciucu (PNL) cu câte 25% din voturi, urmaţi de Cătălin Drulă (USR), cu 20%, Anca Alexandrescu (independentă), cu 18%, Vlad Gheorghe (DREPT), cu 5%, Ana Ciceală (SENS), cu 2% şi Octavian Berceanu (independent) - 2%. Dintre cei care au răspuns, 3% au indicat un alt candidat decât cei menţionaţi.
La întrebarea "Care este cea mai importantă problemă a Municipiului Bucureşti?", 22% dintre cei chestionaţi au răspuns că infrastructura rutieră, 18%, aglomeraţia în trafic, 9% - politicul şi câte 8% poluarea, sănătatea şi educaţia. Urmează locurile de parcare (6%), consumul de droguri (5%), termoficarea (5%), spaţiile verzi (4%), curăţenia (3%) şi infrastructura pietonală (2%). Restul nu au răspuns. Întrebaţi care ar fi cea mai importantă investiţie în Capitală, 29% dintre cei întrebaţi au indicat construirea unui spital nou, 18% - finalizarea centurii A0, 16% - schimbarea conductelor de termoficare şi 11% - construirea de parcări. Cei întrebaţi au mai indicat modernizarea străzilor din cartiere (8%), construirea de noi creşe (7%), dezvoltarea imobiliară (4%), construcţia unei săli polivalente (4 %) sau construcţia unui patinoar (2%).
USR, partidul preferat la Parlamentare
Întrebaţi ce partid sau alianţă ar vota dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, cei chestionaţi au răspuns: USR (25%), AUR (23%), PSD (20%), PNL (18%), PUSL (5%), SOS România (3%), PMP (2%), DREPT (2%), SENS (1%) iar 1% au indicat alt partid.
Sondajul a fost realizat între 22 și 30 august 2024, are o marjă de eroare de +/- 3,2% și este reprezentativ pentru populația adultă din București.
