Bucureștiul, mărturie a mafiei imobiliare. Primarul interimar promite schimbarea regulilor din 2026

Primarul general interimar, Stelian Bujduveanu, recunoaște că Bucureștiul a fost marcat de "mafia imobiliară", însă afirmă că fostul edil Nicușor Dan a reușit să oprească dezvoltarea haotică a Capitalei. Bujduveanu promite că noul Plan Urbanistic General va fi gata în 2026 și va intra în dezbatere publică, iar Nicușor Dan va fi invitat la discuții, potrivit News.ro.

Stelian Bujduveanu, primarul general interimar, a fost întrebat sâmbătă, în cadrul unei emisiuni de televiziune, dacă este de părere că există mafie imobiliară în Capitală.

"Da, cu siguranţă a existat. Şi preşedintele României a făcut un lucru foarte important: a oprit dezvoltarea haotică a oraşului. Haideţi să ne gândim cum analizăm partea urbanistică a acestui oraş! Evident că orice privat vrea să facă cât mai mult, pentru că vorbim de o societate comercială care vrea să-şi sporească profitul. Rolul administraţiei locale este să traseze acele limite în care se dezvoltă oraşul, pentru a nu ne impacta pe noi toţi ceilalţi locuitori ai lui. De aceea, această nouă abordare pe care a avut-o preşedintele - dar nu e nouă, că de 15 ani o tot spune şi a pus-o şi în practică - a fost să nu mai facem derogări, să mergem pe regulamentul actual, până facem un regulament nou, la care acum lucrăm. Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Bucureşti este în lucru. Facultatea de arhitectură are contractul cu Primăria Municipiului Bucureşti. Un pas foarte important. Iar în perioada următoare vom ieşi în dezbatere publică cu studiile de fundamentare. Studii făcute foarte, foarte bine asupra oraşului. Noi avem o viziune pentru acest oraş, pe care o vom vota în Consiliul General şi apoi oraşul poate merge în continuare în poli de dezvoltare în anumite zone care astăzi sunt neconstituite", a explicat Stelian Bujduveanu.

"Dar să te duci să pui blocuri între case, să mutilezi oraşul, să iei o clădire istorică şi să o umpli cu polistiren, fără să ai avize, fără să ţii cont de nimic, afectează pe toată lumea, nu doar pe cei din carterul respectiv", a adăugat primarul interimar al Capitalei.

Noul Plan Urbanistic General, gata în 2026

Primarul general interimar susţine că noul Plan Urbanistic General al Capitalei ar trebui să fie gata în 2026, iar procedura de avizare mai necesită un an suplimentar de aşteptare.

"Pe calculele noastre, în 2026 ar trebui să fim cu el gata şi să intrăm în procedură de avizare cu ministerul. Dar nu vreau să mă antepronunţ, pentru că şi alţii înaintea mea au spus ”Da, va fi gata!", şi n-a fost. Ar trebui să fie gata anul viitor. În toamna aceasta să recepţionăm planşa V01, ulterior se lucrează la zonele istorice şi la V02, planşa finală, intrăm în dezbaterea finală şi după ce se aprobă intrăm în procedură de avizare. Avizarea poate să dureze de la şase luni până la un an, în funcţie de complexitatea avizului de la fiecare minister în parte", a explicat primarul general interimar.

Întrebat dacă îl va invita şi pe preşedintele Nicuşor Dan la dezbaterea PUG-ului, Stelian Bujduveanu a răspuns: "Chiar dânsul, înainte să plece de la primărie, a spus că abia aşteaptă să-l invităm la dezbaterea pe PUG, deci este o promisiune pe care ne-am asumat-o".

