Camera Deputaților şi Senatul s-au reunit joi seară, 19 martie, de la ora 21:00, în ședință comună de plen, pentru dezbaterea proiectelor bugetului de stat și al bugetului asigurărilor sociale pentru anul 2026, după mai multe zile de negocieri și modificări de ultim moment în comisiile de specialitate.

Anterior, comisiile reunite de buget-finanțe au dat undă verde celor două proiecte, aprobând atât bugetul de stat, cât și bugetul asigurărilor sociale pentru 2026. Votul final în Parlament este programat pentru ziua de vineri.

Premierul Ilie Bolojan a transmis, în Parlament, că România trebuie să aleagă între "confortul pe datorie al prezentului" și "sănătatea viitorului", în contextul dezbaterii bugetului pe 2026. Șeful Guvernului susține că noul proiect marchează o schimbare de direcție în economia țării.

"Adevărul este că banii pe care noi îi producem ca țară nu ne ajung pentru tot ceea ce am dori și atunci întrebarea este ce trebuie să aibă prioritate. Confortul pe datorie al prezentului sau sănătatea viitorului? Pe amândouă nu le putem avea acum", a declarat Ilie Bolojan.

Șeful Guvernului a criticat modul în care au fost construite bugetele în trecut, susținând că acestea au favorizat cheltuielile pe termen scurt, în detrimentul stabilității economice.

"Ani de zile, bugetele au prioritizat prezentul pe datorie, de fapt confortul politic al guvernanților, și de aceea am ajuns să plătim anual numai pe dobânzi costul unei autostrăzi", a spus Ilie Bolojan.

Potrivit acestuia, situația a devenit critică în anul precedent, moment în care a fost nevoie de schimbarea modelului economic.

Premierul Bolojan, răspuns dur pentru Grindeanu

Premierul a fost atacat de PSD din nou, iar de această dată a oferit o replică dură.

"Îmi e rușine de rușinea celor din PSD și de situația în care sunt puși. În nicio coaliție sau companie nu se poate face nimic fără respect și colegialitate", a declarat Bolojan, adăugând că "dacă nu-i cunoşteam pe vorbitori, nu ştiam cine este în guvernare şi cine este în opoziţie", drept replică la atacurile lui Grindeanu.

Ilie Bolojan a declarat, în fața parlamentarilor, că bugetul propus reflectă limitele reale ale economiei, într-un context complicat din punct de vedere fiscal.

Șeful Executivului a avertizat că riscurile nu au trecut și că România trebuie să evite greșelile trecutului.

Sorin Grindeanu: "Răbdarea noastră a atins o limită!"

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat că social-democraţii vor vota bugetul României, pe motiv că s-a întârziat "nepermis de mult". Grindeanu a lansat totodată critici dure la adresa premierului Ilie Bolojan.

Grindeanu a afirmat în Parlament că în ultimele zile nu a fost o luptă politică, ci o încrâncenare "absurdă", miza fiind 0,04 la sută din bugetul ţării. El a precizat că PSD a reuşit să treacă pachetul de solidaritate, astfel că "pensionarii şi copiii cu dizabilităţi vor beneficia de măsuri reale de sprijin".

"Partidul Social Democrat va vota bugetul României. S-a întârziat deja nepermis de mult. Dar va vota un buget în care am ţinut cont şi de cei mai vulnerabili dintre români", a afirmat Sorin Grindeanu.

Liderul PSD a respins acuzaţiile că partidul său ar fi făcut înţelegeri pe sub masă în afara coaliţiei, precizând că nici un amendament AUR nu a fost votat de PSD.

"S-a ajuns până acolo încât a început să se fluture ameninţător chiar şi protocolul Coaliţiei. Foarte bine, haideţi să discutăm deschis despre el. Eu credeam că anul trecut, în iunie, am scris în acel protocol că ne unim forţele pentru a redresa România şi a contracara pericolul populist şi anti-european. Dar, poate m-am înşelat, nu-i aşa?! Scrie cumva acolo că trebuie să spoliem românii cu venituri reduse, firmele mici şi clasa mijlocie?", a declarat Grindeanu.

Liderul PSD a mai spus că din anul 2020 România se află sub deficit excesiv şi că situaţia trebuie corectată, dar că românii nu pot fi salvaţi pe banii lor.

Simion îl ironizează pe Grindeanu: Crede că e Robin Hood

Președintele AUR, George Simion, a declarat, joi, în plenul Parlamentului, la dezbaterile pentru buget, că președintele PSD, Sorin Grindeanu, nu mai știe dacă este în opoziție sau la putere. El a spus că Grindeanu "pretinde că este cumva Robin Hood care ia de la miliardarii României". Simion l-a întrebat pe liderul PSD dacă are ceasul la mână sau l-a băgat în buzunar.

"Am vaga impresie că am asistat iarăşi la un episod de amnezie din asta colectivă din partea domnului Grindeanu. Că nu mai ştie dacă este în opoziţie sau la putere şi pretinde că este cumva Robin Hood care ia de la miliardarii României, cei cu maşini de epocă. Domnul Grindeanu, nu ştiu dacă aveţi ceasul la mână sau l-aţi băgat în buzunar? Domnul Grindeanu, nu ştiu dacă miliardarii României cu maşini de epocă sunt miliardarii aia răi şi miliardarii României care vă plimbau cu avioanele la Monte Carlo sunt ăia bunii. Robin Hood, care ia de la bogaţi şi de la săraci de fapt în realitatea din România, este reprezentat de Grindeanu-Baba şi cei 40 de hoţi", a declarat George Simion.

Drulă către PSD: O țară întreagă suferă din cauza voastră

Deputatul USR Cătălin Drulă l-a criticat dur pe liderul PSD Sorin Grindeanu în cadrul dezbaterilor pe buget, pe care l-a acuzat că generează constant scandaluri prin teme artificiale. "Din cauza crizei dumneavoastră personale de leadership suferă o întreagă ţară", a transmis Drulă. Totodată, acesta a comentat şi intenţia PSD de a scoate USR de la guvernare, avertizând că orice formulă politică "reîncălzită" este condamnată la eşec.

"În 10 ani în acest Parlament am văzut că acest microfon suportă multe şi că tupeul este o calitate apreciată în politică. Mă gândeam la asta ascultând cum unul dintre oamenii care a fost arhitectul situaţiei dezastruoase în care se găsea România în iunie anul trecut, când se găsea această guvernare, eram cu apa la gât, aproape în junk, după trei ani de guvernare Nicu şi Marcel. Acum gândirea magică cumva vrea să reediteze aceeaşi guvernare Nicu şi Marcel, fără USR la guvernare, să mergeţi înapoi la Oradea domnule Bolojan, nici cu AUR. Nu se poate, nu mai merge, nu mai e timpul ăla", a declarat Cătălin Drulă în prima parte a discursului.

Deputatul USR a susținut că PSD generează scandaluri artificiale.

"Orice construcţie politică reîncălzită sau speranţa că s-ar putea reedita este sortită eşecului. Maturitate, domnule Grindeanu, însemană să nu creezi permanent scandal. Scandalul în această guvernare şi în această coaliţie este creat de dumneavoastră. Scandaluri artificiale. Ne fură unii apa din baraje, se întâmplă zilnic tot felul de nenorociri, în timp ce lucruri serioase le călcaţi în picioare", a precizat Cătălin Drulă.

