Bujduveanu: "În acest moment am scăpat de orice pericol, încă suntem vigilenţi"
Primarul general interimar Stelian Bujduveanu a declarat, miercuri, că bucureștenii au scăpat de orice pericol în ceea ce privește ciclonul Barbara și spune că doar prevenția a făcut ca Bucureștiul să nu arate după ploi precum Slobozia. De joi, elevii revin la școală și studenții la facultăți.
Acesta spune că în lipsa prevenției, Bucureștiul ar fi putut să arate precum Slobozia.
Bujduveanu mai spune că s-a bucurat de dimineață când a văzut că străzile Bucureștiului sunt circulabile și că transportul în comun e la maximă capacitate.
După ce pericolul a trecut, de joi elevii și studenții din București revin la cursuri.
