Bujduveanu: "În acest moment am scăpat de orice pericol, încă suntem vigilenţi"

Primarul general interimar Stelian Bujduveanu a declarat, miercuri, că bucureștenii au scăpat de orice pericol în ceea ce privește ciclonul Barbara și spune că doar prevenția a făcut ca Bucureștiul să nu arate după ploi precum Slobozia. De joi, elevii revin la școală și studenții la facultăți.

de Redactia Observator

la 08.10.2025 , 15:45
Acesta spune că în lipsa prevenției, Bucureștiul ar fi putut să arate precum Slobozia.

Bujduveanu mai spune că s-a bucurat de dimineață când a văzut că străzile Bucureștiului sunt circulabile și că transportul în comun e la maximă capacitate.

După ce pericolul a trecut, de joi elevii și studenții din București revin la cursuri.

