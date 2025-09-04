ÎCCJ decide azi dacă atacă la CCR reforma pensiilor pentru magistrați

Înalta Curte de Casație și Justiție ia în calcul sesizarea Curții Constituționale cu privire la legea reformei pensiilor de serviciu pentru magistrați. Astăzi, de la ora 13:30, se întrunesc toți judecătorii ÎCCJ în cadrul secțiilor unite, pentru a lua decizia. Pentru că nu s-a depus moțiune, legea pensiilor magistraților este considerată adoptată. Termenul pentru sesizarea CCR este de două zile.

Înalta Curte de Casație și Justiție se pregătește să atace la Curtea Constituțională pensiile magistraților. Șefa ÎCCJ, Lia Savonea, a convocat pentru astăzi, la ora 13:30, secțiile unite pentru a decide dacă va sesiza Curtea Constituțională în legătură cu legea privind reforma pensiilor de serviciu, au declarat surse pentru Observator. Pentru ca sesizarea să fie admisă, este necesar ca 85% dintre judecători să fie de acord.

Potrivit surselor Observator, ÎCCJ ar putea să includă în sesizarea discutată azi faptul că Guvernul a solicitat un aviz de la CSM pe o variantă inițială a proiectului de lege privind reforma pensiilor, dar ulterior a aprobat o formă semnificativ modificată și și-a angajat răspunderea în Parlament pe aceasta, fără a mai cere un nou aviz. Această practică ar anula, în esență, susțin magistrații, rolul consultativ al CSM și ar face inutilă procedura de avizare.

Ar urma să fie adus în discuție și argumentul unei discriminări nejustificate, adică faptul că sunt vizați exclusiv magistrații, dar și că impactul bugetar al reformei ar fi zero. Prin urmare, invocarea unei situații de criză financiară pentru a justifica urgența adoptării legii prin angajarea răspunderii Guvernului este considerată de magistrați o premisă falsă.

Magistrații mai susțin că, prin impunerea unei condiții suplimentare de vechime totală în muncă începând cu anul 2031, cei care au intrat în sistem la 22 de ani nu ar putea beneficia de prevederile legii. Astfel, legea ar crea o discriminare între magistrați.

Sunt nemulțumiri și în legătură cu normele tranzitorii, considerate neclare în privința modului de calcul al pensiilor pentru cei care au decizii de pensionare deja emise, dar încă neplătite. De asemenea, noua lege ar contravine deciziilor Curții Constituționale și ale Curții de Justiție a UE, care stabilesc că pensia magistraților trebuie să fie cât mai apropiată de ultimul salariu. În plus, noile prevederi ar crea incertitudine juridică pentru magistrați.

Amintim că nu s-a depus moțiune pe tema pensiilor magistraților. Ca urmare, legea se consideră adoptată. Termenul pentru sesizarea Curții Constituționale este de două zile. Luni, Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan și-a angajat răspunderea în Parlament pe proiectul de reformă a pensiilor speciale. Reforma prevede ca magistrații să se poată pensiona la 65 de ani, cu o vechime de 35 de ani, iar pensia să fie plafonată la 70% din venitul net din ultima lună.

