Calendarul alegerilor de la Primăria Bucureşti

Pe 7 decembrie 2025, locuitorii Capitalei își aleg noul primar general, după ce Nicușor Dan, ales în luna mai președinte al României, a demisionat de la conducerea Primăriei București.

Guvernul a aprobat, printr-o hotărâre publicată în Monitorul Oficial, calendarul acțiunilor electorale pentru scrutinul din Capitală. Hotărârea a intrat în vigoare pe 2 noiembrie. Potrivit documentului, perioada de depunere a candidaturilor a început pe 12 noiembrie și se încheie pe 17 noiembrie, iar campania electorală se va desfășura între 22 noiembrie și 6 decembrie, urmând ca votul să aibă loc pe 7 decembrie, între orele 7:00 și 21:00.

Calendarul electoral include mai multe repere importante. Pe 11 noiembrie a avut loc desemnarea președintelui și a locțiitorului Biroului Electoral al Municipiului București, iar până la 16 noiembrie pot fi înregistrate alianțele electorale. Candidaturile pot fi depuse până la data de 17 noiembrie, iar campania electorală va începe oficial pe 22 noiembrie.

Pe 24 noiembrie va avea loc tragerea la sorți pentru stabilirea ordinii pe buletinul de vot, iar buletinele vor fi tipărite până la 2 decembrie. Campania se va încheia în dimineața zilei de 6 decembrie, la ora 7:00, cu exact 24 de ore înaintea deschiderii urnelor.

Calendarul alegerilor din București

11 noiembrie - desemnarea președintelui și a locțiitorului Biroului Electoral al Municipiului București;

12 noiembrie - partidele politice, alianțele politice și electorale, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale și candidații independenți pot depune candidaturi;

16 noiembrie - termenul-limită pentru înregistrarea alianțelor electorale;

17 noiembrie - încheierea perioadei de depunere a candidaturilor;

22 noiembrie - debutul campaniei electorale;

24 noiembrie - tragerea la sorți pentru stabilirea ordinii pe buletinul de vot;

2 decembrie - tipărirea buletinelor de vot;

6 decembrie, ora 7:00 - încheierea campaniei electorale;

7 decembrie, ora 7:00 - 21:00 - ziua votului.

Printre cei mai cunoscuți candidați la Primăria Capitalei se numără Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 din partea PNL, Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 susținut de PSD, Cătălin Drulă, fost ministru al Transporturilor și președinte USR, Ana Ciceală, fost consilier general și activistă civică, candidată din partea formațiunilor SENS și URS.PDF, Anca Alexandrescu, jurnalistă și realizatoare TV, care candidează ca independentă susținută de AUR și PNȚCD, Alexandru Virgil Zidaru, cunoscut online sub numele Makaveli, candidat independent, precum și Vlad Dan Gheorghe, de asemenea independent.

Localitățile unde au loc alegeri locale parțiale în 2025

Pe 7 decembrie 2025 vor avea loc alegeri locale parțiale nu doar în București, ci și în alte localități din țară. Vor fi organizate alegeri pentru președintele Consiliului Județean Buzău și pentru primarii din mai multe comune și orașe: Retea (județul Bihor), Mihai Eminescu (județul Botoșani), Marga (județul Caraș-Severin), Dobromir și Lumina (județul Constanța), Găești (județul Dâmbovița), Șopot (județul Dolj), Valea Ciorii (județul Ialomița), Vânători (județul Iași), Poienile de sub Munte și Șieu (județul Maramureș) și Cârța (județul Sibiu).

Cu ce acte votezi la alegeri

În momentul în care ne prezentăm la urne pentru a vota trebuie să ne identificăm cu ajutorul unui document valabil. Sunt admise inclusiv documentele care mai au doar o zi până îşi pierd valabilitate, important fiind ca documentul să fie valabil în ziua în care vrem să votăm.

Evident, cei mai mulţi dintre români votează folosindu-se de cartea de identitate. Puţini ştiu că, în funcţie de circumstanţe, există mai multe documente în baza cărora putem merge să votăm.

Lista documentelor în baza cărora se poate vota cuprinde cartea de identitate, cartea electronică de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate, pașaportul diplomatic, pașaportul diplomatic electronic, pașaportul de serviciu, pașaportul de serviciu electronic, pașaportul simplu (inclusiv variantele electronic și temporar), carnetul de serviciu militar (valabil în cazul elevilor din școlile militare).

În cazul alegerilor locale din București, regula de arondare este esențială. Nu este suficient doar să ai un document de identitate valabil; trebuie să figurezi pe lista secției de vot corespunzătoare domiciliului sau reședinței tale. Astfel, chiar dacă ai un pașaport valabil, dacă nu ești înscris pe lista arondată sau nu te prezinți la secția corespunzătoare, ți se poate refuza dreptul de vot.

Pașaportul simplu, pașaportul simplu electronic și pașaportul simplu temporar pot fi folosite la alegerile locale doar de către cetățenii români care au domiciliul în străinătate și votează în țară.

Situația celor care au viză de flotant este una particulară. Cartea de identitate cu reședință (viza de flotant) stabilește unde ești arondat și la ce secție poți vota. Dacă ai viza de flotant într-un anumit sector al Bucureștiului, ești înscris acolo și trebuie să votezi la o secție din acel sector.

Dacă te afli într-un alt sector decât cel al domiciliului sau al reședinței tale, nu vei putea vota acolo. Regula pentru București prevede restricție de sector, ceea ce înseamnă că trebuie să te prezinți la secția din sectorul în care ești înregistrat.

