Perioada electorală pentru alegerile locale parţiale a început duminică, marcând startul procedurilor pentru scrutinul din 7 decembrie. Autorităţile au stabilit toate reperele-cheie ale calendarului electoral, de la depunerea candidaturilor și înregistrarea alianţelor, până la tipărirea buletinelor de vot și ziua votării.

Calendarul complet pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie. Când pot fi depuse candidaturile - Profimedia

Românii din Bucureşti, judeţul Buzău și din 12 alte localităţi din ţară se vor putea înscrie ca și candidați până pe 17 noiembrie, iar campania electorală va debuta pe 22 noiembrie, potrivit Agerpres.

Pe 7 decembrie, sunt organizate alegeri pentru primarul general al Capitalei şi pentru preşedintele CJ Buzău, dar şi pentru desemnarea unor primari în urmtoarele localităţi: comuna Remetea (judeţul Bihor), comuna Mihai Eminescu (judeţul Botoşani), comuna Marga (judeţul Caraş-Severin), comunele Dobromir şi Lumina (judeţul Constanţa), oraşul Găeşti (judeţul Dâmboviţa), comuna Sopot (judeţul Dolj), comuna Valea Ciorii (judeţul Ialomiţa), comuna Vânători (judeţul Iaşi), comunele Poienile de sub Munte şi Şieu (judeţul Maramureş), comuna Cârţa (judeţul Sibiu).

Principalele repere ale perioadei electorale, potrivit Autorităţii Electorale Permanente:

Articolul continuă după reclamă

11 noiembrie - începerea perioadei de depunere a candidaturilor pentru funcţia de primar în următoarele circumscripţii electorale: comuna Remetea, judeţul Bihor; comuna Mihai Eminescu, judeţul Botoşani; comuna Marga, judeţul Caraş-Severin; comuna Dobromir, judeţul Constanţa; comuna Lumina, judeţul Constanţa; oraşul Găeşti, judeţul Dâmboviţa; comuna Sopot, judeţul Dolj; comuna Valea Ciorii, judeţul Ialomiţa; comuna Vânători, judeţul Iaşi; comuna Poienile de sub Munte, judeţul Maramureş; comuna Şieu, judeţul Maramureş; comuna Cârţa, judeţul Sibiu;

12 noiembrie - începerea perioadei de depunere a candidaturilor pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău şi pentru funcţia de primar general al municipiului Bucureşti;

- începerea perioadei de depunere a candidaturilor pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău şi pentru funcţia de primar general al municipiului Bucureşti; 16 noiembrie - termenul-limită pentru înregistrarea alianţelor electorale la alegerile parţiale pentru preşedintele Consiliului Judeţean Buzău şi pentru primarul general al municipiului Bucureşti;

- termenul-limită pentru înregistrarea alianţelor electorale la alegerile parţiale pentru preşedintele Consiliului Judeţean Buzău şi pentru primarul general al municipiului Bucureşti; 16 noiembrie - termenul-limită pentru comunicarea semnelor electorale către Biroul electoral de circumscripţie judeţeană Buzău şi Biroul electoral de circumscripţie a municipiului Bucureşti;

- termenul-limită pentru comunicarea semnelor electorale către Biroul electoral de circumscripţie judeţeană Buzău şi Biroul electoral de circumscripţie a municipiului Bucureşti; 17 noiembrie - încheierea perioadei de depunere a tuturor candidaturilor;

- încheierea perioadei de depunere a tuturor candidaturilor; 22 noiembrie - începerea campaniei electorale;

- începerea campaniei electorale; 23 noiembrie - rămânerea definitivă a candidaturilor la alegerile locale;

- rămânerea definitivă a candidaturilor la alegerile locale; 2 decembrie - termenul-limită pentru tipărirea buletinelor de vot;

- termenul-limită pentru tipărirea buletinelor de vot; 2 decembrie - termenul-limită pentru desemnarea preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare şi a locţiitorului acestuia;

- termenul-limită pentru desemnarea preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare şi a locţiitorului acestuia; 6 decembrie, ora 7:00 - încheierea campaniei electorale;

- încheierea campaniei electorale; 7 decembrie, 7:00 - 21:00 - ziua votării.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Săriţi peste micul dejun? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰