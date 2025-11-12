Între timp s-a dat startul alegerilor pentru Primăria Capitalei. În urmă cu puţin timp cadidatul susţinut de USR, Cătălin Drulă şi preferatul Preşedintelui Nicuşor Dan şi-a depus candidatura la Biroul Electoral şi intră oficial în cursa electorală. Este primul candidat care şi-a depus cadidatura în bătălia pentru Capitală.

La prima zi de depunere a candidaturilor aici, la Biroul Electoral Municipal, așa cum a spus și voi, Cătălin Drulă, candidatul USR, a depus primul dosarul de candidatură. Până pe 17 noiembrie, cei care vor să intre în cursă electorală pentru primăria Capitalei pot depune dosarul de candidatură.

Cătălin Drulă şi-a depus dosarul de candidatură

A avut mesaj către bucureșteni, așa cum așteptam la depunerea acestei candidaturi. În primul rând, Cătălin Drulă vrea să continue proiectele începute de președintele Nicușor Dan, cu accente pe dezvoltarea părții de infrastructură. Are și acest atu, fiind fost ministru al Transporturilor și având de numeroase discuții pe partea aceasta de infrastructură.

Articolul continuă după reclamă

"Le mulţumesc tuturor bucureştenilor care au semnat pentru o alternativă onestă şi competentă pentru oraşul nostru. Bucureştiul are nevoie de un primar care lucrează pentru oameni, nu pentru reţele de interese. Împreună putem reconstrui încrederea şi putem merge pe drumul onest început de Nicuşor Dan", a afirmat Cătălin Drulă.

De altfel, de la Cotroceni, astăzi, în conferința de presă, președintele Nicușor Dan spunea că așteaptă de la viitorul primar al Bucureștiului să gestioneze corect banii și să dezvolte Bucureștiul pe partea de infrastructură. Vrea să fie un primar al oamenilor.

Asta a fost principalul mesaj pe care l-a dat aici, la biroul electoral municipal Cătălin Drulă. Vă reamintesc faptul că a fost lansată oficial candidatura acestuia pe data de 2 noiembrie. Mă uitam în telefon pentru că vreau să vorbesc despre ultimul sondaj, făcut vis-a-vis de candidații la Primăria Capitalei.

Sunt patru persoane, patru oameni politici care și-au anunțat candidatura în acest clasament cu șanse reale. Pe primul loc este primarul de la sectorul 4, vorbim despre Daniel Băluță. Pe locul al doilea primarul de la sectorul 6, Ciprian Ciucu. Și pe locul 3, Cătălin Drulă. Doar că diferențele de această dată în acest ultim sondaj sunt foarte mici între cei trei. Vorbim de 24%, 21% și 20%. Iar pe locul al patrulea este Anca Alexandrescu cu 17%. Așadar vom vedea cum se va schimba acest clasament în campania electorală. Sunt șanse să se schimbe dacă această campanie electorală va fi una, de sigur, politizată.

Bianca Iacob Like Singurul lucru pe care ştiu bine să îl fac e meseria asta de jurnalist! Într-o lume destinată si dedicată oarecum bărbaților, am ajuns să fiu reporter în două războaie. De fapt, sunt mai multe, vreo 4. ➜

Întrebarea zilei Vi se pare corectă o pensie de minimum 17.500 lei pentru un judecător? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰