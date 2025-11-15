Ce spune Ambasada Rusiei după convocarea ambasadorului la MAE: "O acţiune teatralizată"

Ambasada Rusiei în România a reacţionat după ce Ministerul român al Afacerilor Externe l-a convocat ieri pe oficialul rus pentru a-i prezenta dovezi că spaţiul aerian al României a fost încălcat.

Întâlnirea a avut loc după ce o dronă a căzut pe teritoriul României la începutul săptămânii. Oficialii ambasadei spun că probele prezentate nu pot fi catalogate drept dovezi, pentru că nu ar fi fost dată şi traiectoria dronei. Reprezentanţii Ambasadei Rusiei mai susţin că diplomaţilor români li s-a explicat că pentru Rusia, obiectivele civile nu au fost şi nu vor fi niciodată ţinte.

"Pe 14 noiembrie, Ministerul Afacerilor Externe al României a organizat pentru Ambasadorul Rusiei o acţiune teatralizată, însoţită de o sesiune foto, menită să convingă opinia publică de „o nouă încălcare" a suveranităţii şi spaţiului aerian al României de către Federaţia Rusă. Drept dovadă au fost prezentate fragmentele şi fotografiile unui aparat de zbor fără pilot, care ar fi „căzut" pe teritoriul României în timpul unui atac asupra obiectivelor infrastructurii civile din Ucraina". notează ambasada.

"Diplomaţilor români li s-a explicat că, pentru Forţele Armate ruse, obiectivele civile nu au fost şi nu vor fi niciodată ţinte, în timp ce formaţiunile militare ucrainene, nefiind în măsură să lovească obiective militare protejate, lansează atacuri teroriste tocmai asupra obiectivelor civile ruse", arată Ambasada Rusiei în România, într-un comunicat de presă.

Articolul continuă după reclamă

Potrivit docimentului citat, "s-a subliniat că aşa-zisele dovezi nu sunt, de fapt, dovezi, deoarece nu au fost furnizate coordonatele de intrare ale aparatului respectiv în ţară şi datele privind traseul acestuia".

"În plus, natura fragmentelor indică fără echivoc faptul că drona nu a căzut de una singură, ci a fost doborâtă de forţele de apărare aeriană, ceea ce s-ar fi putut întâmpla numai în afara spaţiului aerian al României. Acest lucru exclude complet orice speculaţii privind o presupusă încălcare intenţionată a integrităţii teritoriale a României şi privind orice ameninţări la adresa securităţii sale din partea Rusiei", se mai arată în comunicatul citat.

Potrivit oficialilor ruşi, "pentru a evita căderea accidentală a aeronavelor fără pilot doborâte, s-a recomandat încetarea aprovizionării cu armament a regimului antipopular condus de Vladimir Zelenski şi clica acestuia, care a uzurpat puterea în ţară".

"Condiţiile pentru obţinerea păcii în Ucraina au fost repetate de mai multe ori de către conducerea rusă şi, în primul rând, de către Preşedintele Vladimir Putin. Partea română le cunoaşte foarte bine, de aceea spectacolele demonstrative cu acuzaţii absurde şi nefondate la adresa Federaţiei Ruse sunt extrem de nepotrivite", se mai arată în comunicatul de presă citat.

Ambasadorul Rusiei la Bucureşti, convocat la MAE

Ambasadorul Federaţiei Ruse la Bucureşti a fost convocat, vineri, la sediul Ministerului Afacerilor Externe, unde i s-au prezentat "dovezi palpabile, ample şi solide, ale violării spaţiului aerian al României" de către o dronă în noaptea de 10 spre 11 noiembrie.

"Din dispoziţia ministrului afacerilor externe, ambasadorul Federaţiei Ruse la Bucureşti a fost convocat astăzi, 14 noiembrie 2025, la sediul Ministerului Afacerilor Externe. Acestuia i-au fost prezentate dovezi palpabile, ample şi solide, ale violării spaţiului aerian al României de către un vehicul aerian fără pilot al forţelor militare ruse, în cursul nopţii de 10/11 noiembrie 2025", anunţă, vineri, Ministerul de Externe, într-un comunicat de presă.

MAE subliniază că, ”în pofida acţiunii iresponsabile şi ilegale a Federaţiei Ruse, în niciun moment cetăţenii României din zona survolată nu au fost în pericol direct şi iminent”. ”România şi Aliaţii au capabilităţile şi cadrul de acţiune pentru a gestiona orice situaţie de risc. România este în permanent contact cu Aliaţii săi şi cu ceilalţi membri UE pe aceste subiecte”, a mai transmis MAE.

Mesaj RO-Alert pentru locuitorii Tulcea

Un mesaj Ro-Alert a fost emis marţi noaptea pentru locuitorii din zona de nord a judeţului Tulcea, aceştia fiind informaţi despre posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian. Un apel la 112 a semnalat că un obiect a căzut din spaţiul aerian în apropiere de Grindu.

Ajunşi la coordonatele primite, pompierii tulceni au constatat că în urma impactului cu solul nu s-a produs niciun incendiu, la faţa locului ajungând forţe din cadrul MApN care au delimitat zona şi s-au asigurat că nu există alte pericole.

Conform MApN, radarele au semnalat prezenţa unor grupuri de drone în zona adiacentă spaţiului aerian naţional. La ora 01:09, MApN a fost informat despre impactul cu solul al unui vehicul aerian, în zona Grindu, la aproximativ 5 km sud de frontieră.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-ați gândit să cumpărați mai puține cadouri anul acesta din cauza scumpirilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰