Cine e Ramona Dinu, numită de Nicuşor Dan consilier de stat pe probleme de guvernanță corporativă și turism

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, la 6 octombrie, numirea echipei de consilieri prezidenţiali şi de stat din cadrul Administraţiei Prezidenţiale. Ramona Dinu a fost numită consilier de stat pentru guvernanţă corporativă şi turism, începând cu 6 octombrie 2025..

Ramona Dinu s-a născut la 31 august 1975. A absolvit Facultatea de Matematică şi Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii "Ovidius" din Constanţa (1998) şi studii aprofundate în Tranzacţii Intraeuropene la Facultatea de Ştiinţe Economice (2000) din cadrul aceleiaşi instituţii. A susţinut teza de doctorat "Creşterea şi dezvoltarea economică în lumea contemporană" la Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi (2000), potrivit CV-ului publicat pe pagina https://www.ramonadinu.ro/.

În cadrul Universităţii "Ovidius" din Constanţa a deţinut funcţiile de consilier în carieră (2010-2011), expert în simularea afacerilor (2012-2015), director de implementare interregională (2010-2013), coordonator proiect "Network of Competence Centres for the Development of Cruise Tourism in the Black Sea Region" (2013-2016), manager proiect (2014-2015), cercetător în domeniul turismului şi coordonator grupuri de lucru în cadrul proiectului "Cross-Border Maritime Spatial Plan for the Black Sea - Romania, Bulgaria (2015-2018), director al Departamentului de Formare şi Dezvoltare Profesională (2012-2015), coordonator al Departamentului Proiecte din cadrul Centrului de Formare şi Dezvoltare Profesională Continuă Ovidius (2015-2016), director/coordonator al Şcolii de Studii Postuniversitare şi de Formare Profesională Continuă (2016-2017, 2022- prezent).

Activitate profesională și expertiză în guvernanță corporativă

Din 2009, este practician definitiv în insolvenţă. Din 2015, este profesor universitar doctor la Universitatea "Ovidius" din Constanţa - Catedra de Economie Generală, Facultatea de Ştiinţe Economice.

A fost senator în Parlamentul României reprezentând Uniunea Salvaţi România (2016-2020). A avut un mandat provizoriu (februarie-decembrie 2021) de Administrator în Compania Naţională Administraţia Canalelor Navigabile S.A.

A fost consilier personal al primarului general al Municipiului Bucureşti, Nicuşor Dan (2021-2023), iar din august 2023 a fost director executiv al Direcţiei Guvernanţă Corporativă din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, conform sursei citate.

