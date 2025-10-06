Antena Meniu Search
Cine este Alexandru Ciurea, numit de Nicuşor Dan consilier prezidenţial pe probleme juridice

Schimbări mari la Cotroceni. Nicuşor Dan şi-a numit consilierii, iar lista cu cei 16 a fost făcută publică de Administraţia Prezidenţială. Alexandru Ciurea i-a fost consilier juridic lui Nicușor Dan în mai multe litigii, în mandatul de primar general al Capitalei.

la 06.10.2025 , 14:19
Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, la 6 octombrie, numirea echipei de consilieri prezidenţiali şi de stat din cadrul Administraţiei Prezidenţiale. Alexandru Ciurea a fost numit consilier prezidenţial pe probleme juridice, începând cu 6 octombrie 2025.

Alexandru Ciurea este un avocat de 37 de ani. Potrivit spotmedia.ro este absolvent al Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne și a fost deputat USR și consilier general.

Potrivit declaraţiilor de avere şi interese publicate, a fost consilier general în cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în intervalul iulie 2016- februarie 2017. A fost, pentru o scurtă perioadă, deputat din partea USR în perioada 27 octombrie - 18 decembrie 2020, când l-a înlocuit în această funcţie pe Nicuşor Dan, după ce acesta din urmă a fost ales primar al Capitalei.

Începând cu anul 2021 a fost consilier pe probleme juridice al lui Nicuşor Dan şi la primaria Capitalei. Figurează pe site-ul Baroului Bucureşti cu o decizie de intrare din aprilie 2011. La data de 11 ianuarie 2021 apare ca fiindu-i încetat dreptul de exercitare a profesiei de avocat, pe motiv de incompatibilitate, relatează Agerpres. 

