Cine este Andrei Popovici, numit de Nicuşor Dan consilier onorific pentru economie

Nicuşor Dan, preşedintele României, a prezentat, luni, noua echipă de consilieri prezidenţiali şi de stat din cadrul Administraţiei Prezidenţiale.

de Redactia Observator

la 06.10.2025 , 18:05
Cine este Andrei Popovici, numit de Nicuşor Dan consilier onorific pentru economie - Agerpres/Telekom România

Printre noii consilieri se regăseşte şi Andrei Popovici, acesta fiind numit consilier onorific pentru economie în Administraţia Prezidenţială. 

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, la 6 octombrie, numirea echipei de consilieri prezidenţiali şi de stat din cadrul Administraţiei Prezidenţiale.

Potrivit RomaniaJournal.ro, citaţi de agerpres.ro, Andrei Popovici a absolvit studii de licenţă în informatică la Universitatea T.U. Darmstadt, Germania, şi un doctorat obţinut la Institutul Elveţian de Tehnologie din Zurich (ETH Zurich). 

Articolul continuă după reclamă

A mai fost partener asociat la McKinsey & Company (2003-2012) şi a deţinut poziţii de conducere la Bănca Română de Credite şi Investiţii (BRCI), începând cu 2014.

În 2015, s-a alăturat echipei Telekom România în calitate de director executiv de vânzări locale şi operaţiuni clienţi, iar în perioada 2021-2024, a fost CEO al Orange România Communications, potrivit datelor biografice publicate pe reţeaua LinkedIn.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

