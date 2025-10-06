Cine este Andrei Popovici, numit de Nicuşor Dan consilier onorific pentru economie

Nicuşor Dan, preşedintele României, a prezentat, luni, noua echipă de consilieri prezidenţiali şi de stat din cadrul Administraţiei Prezidenţiale.

Printre noii consilieri se regăseşte şi Andrei Popovici, acesta fiind numit consilier onorific pentru economie în Administraţia Prezidenţială.

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, la 6 octombrie, numirea echipei de consilieri prezidenţiali şi de stat din cadrul Administraţiei Prezidenţiale.

Potrivit RomaniaJournal.ro, citaţi de agerpres.ro, Andrei Popovici a absolvit studii de licenţă în informatică la Universitatea T.U. Darmstadt, Germania, şi un doctorat obţinut la Institutul Elveţian de Tehnologie din Zurich (ETH Zurich).

A mai fost partener asociat la McKinsey & Company (2003-2012) şi a deţinut poziţii de conducere la Bănca Română de Credite şi Investiţii (BRCI), începând cu 2014.

În 2015, s-a alăturat echipei Telekom România în calitate de director executiv de vânzări locale şi operaţiuni clienţi, iar în perioada 2021-2024, a fost CEO al Orange România Communications, potrivit datelor biografice publicate pe reţeaua LinkedIn.

