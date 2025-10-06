Nicuşor Dan, preşedintele României, a prezentat, luni, noua echipă de consilieri prezidenţiali şi de stat din cadrul Administraţiei Prezidenţiale.

Cine este Cosmin Soare, numit de Nicuşor Dan consilier prezidenţial pe probleme constituţionale - Linkedin/Facebook

Printre noii consilieri se regăseşte şi Andrei Popovici, acesta fiind numit consilier prezidenţial pe probleme constituţionale.

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, la 6 octombrie, numirea echipei de consilieri prezidenţiali şi de stat din cadrul Administraţiei Prezidenţiale. Cosmin Soare a fost numit consilier prezidenţial pe probleme constituţionale, începând cu 1 noiembrie 2025.

Cosmin-Alexandru Soare-Filatov a absolvit ciclul de licenţă la Facultatea de Drept din Cadrul Universităţii Bucureşti din 2008 în 2012, precum şi studii post-universitare în Drept privat din 2012 în 2013 şi în Dreptul patrimoniului cultural din 2017 din2020 în cadrul aceleiaşi instituţii. A mai urmat studii în Dreptul patrimoniului cultural şi la Universitatea din Lille din 2019 în 2021, potrivit datelor biografice publicate pe reţeaua LinkedIn.

Din 2013, a fost admis în Baroul Bucureşti şi din acelaşi an este avocat colaborator în cadrul SCP Leaua Damcali Deaconu Păunescu - LDDP, conform site-ului oficial al Baroului Bucureşti.

Potrivit Agerpres, din 2017, este practician în litigii, iar din 2018, este membru al bordului editorial al Science Publishing Group (SciencePG) şi al organizaţiei de specialişti în insolvenţă şi redresarea afacerilor INSOL Europe, potrivit biografiei publicate pe LinkedIn.

Din octombrie 2021, este colaborator la Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti.

