Cine este Cristian Roşu, numit de Nicuşor Dan consilier prezidenţial pentru relații publice

Nicuşor Dan, preşedintele României, a prezentat, luni, noua echipă de consilieri prezidenţiali şi de stat din cadrul Administraţiei Prezidenţiale.

Printre noii consilieri se regăseşte şi Cristian Roşu, aceasta fiind desemnat consilier prezidențial pentru relații publice al președintelui Nicușor Dan.

Cristian Roșu a fost numit consilier de stat pentru relații publice în cadrul Administrației Prezidențiale, începând cu data de 1 noiembrie 2025. Decizia a fost anunțată printr-un decret semnat de președintele României, Nicușor Dan.

Anterior numirii, acesta a activat în cadrul Primăriei Municipiului București, unde a condus Direcția Relații cu Publicul și Registratură. În această funcție, a fost responsabil de gestionarea relației dintre administrația locală și cetățeni, inclusiv de soluționarea petițiilor și implementarea unui sistem de comunicare mai eficient între instituție și public.

În noua sa funcție, Cristian Roșu va coordona activitățile de relații publice ale Administrației Prezidențiale, inclusiv gestionarea relației cu presa și elaborarea strategiei de comunicare externă și internă. De asemenea, va supraveghea campaniile de informare și transparență instituțională.

