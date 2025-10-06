Cine este Diana Iancu, numită de Nicuşor Dan consilier prezidenţial pentru comunicare publică

Președintele României, Nicușor Dan, a decis numirea mai multor consilieri prezidențiali , consilieri de stat și consilieri onorifici, care își vor asuma responsabilități în cadrul Administrației Prezidențiale, începând cu lunile octombrie și noiembrie 2025.

Conform documentului, "aceste numiri reflectă angajamentul Președintelui pentru o administrație profesionistă, eficientă și în deplin acord cu prioritățile mandatului prezidențial, se arată în comunicat. Conform cadrului legal în vigoare, consilierii își exercită atribuțiile în condiții de legalitate, responsabilitate, profesionalism și loialitate față de Președinte".

Unii consilieri au intrat în activitate chiar începând de astăzi, 6 octombrie 2025. Printre aceştia se numără şi Diana Iancu.

Diana Iancu va ocupa postul de consilier prezidenţial pe comunicare.

Articolul continuă după reclamă

Diana Iancu a fost alături de Nicuşor Dan la Primăria Capitalei şi una dintre coordonatoarele campaniei electorale. Ea va fi responsabilă de comunicare.

Născută în orașul Roșiori de Vede, județul Teleorman, Diana Iancu (fostă Lazăr) este de profesie jurnalistă. A lucrat la secțiile Sinteze și Politic de la ziarul Cotidianul, apoi în redacțiile România liberă, Realitatea.net, după care a fost reporter politic la Antena 3.

A lucrat apoi la Guvern, după care a devenit funcționar public la Primăria Capitalei, acolo unde s-a ocupat de comunicarea primarului Nicușor Dan.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ați cumpărat aur pentru investiții? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰